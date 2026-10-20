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Несмотря на постоянный риск: как работают связисты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Несмотря на постоянный риск: как работают связисты в зоне СВО
Несмотря на постоянный риск: как работают связисты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Несмотря на постоянный риск: как работают связисты в зоне СВО
Военнослужащие подразделения связи 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обеспечили надежное управление подразделениями на Ореховском... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T21:52
2026-10-20T21:52
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения связи 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обеспечили надежное управление подразделениями на Ореховском направлении в Запорожской области. Кадры работы российских военных публикует во вторник Минобороны России.Связисты восстановили поврежденное оборудование, выставили запасной радиовынос и линию связи, и таким образом обеспечили непрерывный обмен информацией командиров с подчиненными подразделениями на линии боевого соприкосновения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУРоссийские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской областиОхота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под Ореховом
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, видео, видео
Несмотря на постоянный риск: как работают связисты в зоне СВО

Минобороны показало кадры работы связистов группировки войск "Днепр"

21:52 20.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения связи 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обеспечили надежное управление подразделениями на Ореховском направлении в Запорожской области. Кадры работы российских военных публикует во вторник Минобороны России.
"Военные связисты в ходе ведения непрерывного мониторинга состояния узлов и средств связи выявили повреждение оборудования ретрансляторного пункта управления. Группа военных связистов оперативно выдвинулась к месту предполагаемого повреждения. Несмотря на постоянный риск быть обнаруженными разведывательными БПЛА и оказаться под ударами артиллерии или дронов противника, военнослужащие быстро провели ремонт", – сказано в сообщении.
Связисты восстановили поврежденное оборудование, выставили запасной радиовынос и линию связи, и таким образом обеспечили непрерывный обмен информацией командиров с подчиненными подразделениями на линии боевого соприкосновения.
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Новости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"Вооруженные силы РоссииВидео
 
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