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Несмотря на постоянный риск: как работают связисты в зоне СВО

Несмотря на постоянный риск: как работают связисты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Несмотря на постоянный риск: как работают связисты в зоне СВО

Военнослужащие подразделения связи 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обеспечили надежное управление подразделениями на Ореховском... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T21:52

2026-10-20T21:52

2026-10-20T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения связи 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обеспечили надежное управление подразделениями на Ореховском направлении в Запорожской области. Кадры работы российских военных публикует во вторник Минобороны России.Связисты восстановили поврежденное оборудование, выставили запасной радиовынос и линию связи, и таким образом обеспечили непрерывный обмен информацией командиров с подчиненными подразделениями на линии боевого соприкосновения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУРоссийские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской областиОхота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под Ореховом

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, видео, видео