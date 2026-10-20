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Непогода остановила движение морского транспорта в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Непогода остановила движение морского транспорта в Севастополе
Непогода остановила движение морского транспорта в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Непогода остановила движение морского транспорта в Севастополе
Во вторник, 20 октября, в Севастополе из-за непогоды приостановили движение морского транспорта на линии "Радиогорка – Артбухта". Об этом сообщила дирекция по... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T11:14
2026-10-20T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 20 октября, в Севастополе из-за непогоды приостановили движение морского транспорта на линии "Радиогорка – Артбухта". Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем канале в МАКС.Ранее в региональном МЧС проинформировали, что в Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины. В понедельник на улицах Севастополя устраняли последствия шторма почти 300 специалистов коммунальных служб и 48 единиц техники.Сегодня в Севастополе облачно с прояснениями, днем ожидается небольшой дождь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +16...18 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 300 человек устраняют последствия непогоды в СевастополеЧасть Севастополя обесточена: в городе ввели режим ограничения электроснабженияПодтопления в Кореизе: ситуацию признали природной ЧС
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РИА Новости Крым
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96
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Непогода остановила движение морского транспорта в Севастополе

Непогода остановила движение морского транспорта в Севастополе

11:14 20.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 20 октября, в Севастополе из-за непогоды приостановили движение морского транспорта на линии "Радиогорка – Артбухта". Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем канале в МАКС.
"Уважаемые пассажиры. Из-за ухудшения погодных условий линия "Радиогорка - Артбухта" приостанавливает работу", – говорится в сообщении.
Ранее в региональном МЧС проинформировали, что в Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины. В понедельник на улицах Севастополя устраняли последствия шторма почти 300 специалистов коммунальных служб и 48 единиц техники.
Сегодня в Севастополе облачно с прояснениями, днем ожидается небольшой дождь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +16...18 градусов.
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