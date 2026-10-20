https://crimea.ria.ru/20261020/nepogoda-ostanovila-dvizhenie-morskogo-transporta-v-sevastopole--1160348995.html

Непогода остановила движение морского транспорта в Севастополе

Непогода остановила движение морского транспорта в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Непогода остановила движение морского транспорта в Севастополе

Во вторник, 20 октября, в Севастополе из-за непогоды приостановили движение морского транспорта на линии "Радиогорка – Артбухта". Об этом сообщила дирекция по... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T11:14

2026-10-20T11:14

2026-10-20T11:14

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

погода в крыму

крымская погода

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/0e/1144182019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e58e203e486f67571b982907b1c6e6f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 20 октября, в Севастополе из-за непогоды приостановили движение морского транспорта на линии "Радиогорка – Артбухта". Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем канале в МАКС.Ранее в региональном МЧС проинформировали, что в Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины. В понедельник на улицах Севастополя устраняли последствия шторма почти 300 специалистов коммунальных служб и 48 единиц техники.Сегодня в Севастополе облачно с прояснениями, днем ожидается небольшой дождь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +16...18 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 300 человек устраняют последствия непогоды в СевастополеЧасть Севастополя обесточена: в городе ввели режим ограничения электроснабженияПодтопления в Кореизе: ситуацию признали природной ЧС

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, погода в крыму, крымская погода, паромы и катера в севастополе, морской транспорт