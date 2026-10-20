https://crimea.ria.ru/20261020/na-ukraine-voenkom-vzyatochnik-do-smerti-izbil-mobilizovannogo-1160357260.html

На Украине военком-взяточник до смерти избил мобилизованного

На Украине военком-взяточник до смерти избил мобилизованного - РИА Новости Крым, 20.10.2026

На Украине военком-взяточник до смерти избил мобилизованного

Сотрудник одного из подразделений львовского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), ранее судимый за получение взятки, до... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T14:49

2026-10-20T14:49

2026-10-20T14:49

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сотрудник одного из подразделений львовского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), ранее судимый за получение взятки, до смерти избил мобилизованного мужчину. Об этом сообщает пресс-служба госбюро расследований (ГБР) Украины.По данным ведомства, фигурант вместе с другими военкомами били кулаками и ногами мобилизованного, который в это время лежал на полу со скованными за спиной руками и не мог защититься.После избиения пострадавшего силой перенесли в техническое помещение ТЦК во Львове. Оттуда его впоследствии забрала скорая помощь. Мужчина скончался.В ведомстве отметили, что в августе этого года суд признал фигуранта виновным в получении взятки. Тогда он отделался наказанием, не связанным с лишением свободы.Накануне в Киеве мужчина, которого доставили в военкомат в Печерском районе, открыл стрельбу и ранил трех военных и трех полицейских. Его задержали.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а действия сотрудников ТЦК, которые силой "мобилизуют" украинских мужчин, приводят к протестам. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются избежать мобилизации, в том числе бегут из страны, часто способами, опасными для жизни и здоровья. Акции силового сопротивления военкомам стали на Украине обыденностью, часто происходят случаи вооруженных нападений на сотрудников ТЦК.Как отмечал президент России Владимир Путин, ВСУ в зоне спецоперации ежемесячно теряют до 12 тысяч человек. Российский лидер указал, что мобилизация на Украине происходит насильственно, людей, как бездомных собак, вылавливают и силой затаскивают на фронт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Будни бусификации: под Одессой мужчина порезал ножом военкомаЕвропа требует от Киева женской мобилизацииМашина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отца

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тцк на украине (территориальный центр комплектования), новости сво, украина, мобилизация на украине