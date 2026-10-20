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На севере Крыма работает ПВО
На севере Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 20.10.2026
На севере Крыма работает ПВО
Системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов на Крым. В регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T23:37
2026-10-20T23:37
2026-10-20T23:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов на Крым. В регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК.В МЧС призвали сохранять спокойствие. "Избегайте открытой местности. Если Вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности! Доверяйте только официальным источникам информации", - призвали спасатели.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На севере Крыма работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность - на севере работает ПВО
23:37 20.10.2026 (обновлено: 23:41 20.10.2026)