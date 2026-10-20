https://crimea.ria.ru/20261020/na-pravom-beregu-dnepra-sozhzhena-avtomobilnaya-tekhnika-vsu-1160310266.html
На правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУ
На правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУ - РИА Новости Крым, 20.10.2026
На правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУ
Операторы БПЛА 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили автомобильную технику и антенну связи ВСУ на правобережной части Херсонской... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T06:45
2026-10-20T06:45
2026-10-20T06:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Операторы БПЛА 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили автомобильную технику и антенну связи ВСУ на правобережной части Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России."В ходе ведения воздушной разведки на правом берегу Днепра российскими военнослужащими были обнаружены позиции ВСУ. <…> Точечными ударами FPV-дронов были поражены две единицы автомобильной техники ВСУ, использовавшейся для оперативной переброски личного состава и военного имущества, а также антенна связи, обеспечивавшая координацию действий и управление подразделениями ВСУ данном участке фронта", - говорится в сообщении.Объективный контроль результатов огневого поражения подтвердил полное уничтожение целей, добавили в Минобороны.Ранее сообщалось, что расчеты ударных беспилотников 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить точные удары по логистике, военной технике и живой силе противника на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Охота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под ОреховомИвановские десантники создают "заслоны" над Запорожской областьюРоссийские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", видео, херсонская область
На правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУ
Бойцы "Днепра" сожгли автомобильную технику и антенну связи ВСУ в Херсонской области