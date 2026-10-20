https://crimea.ria.ru/20261020/na-kubani-budut-sudit-direktora-vagona-restorana-za-otravlenie-passazhirov-1160369727.html

На Кубани будут судить директора вагона-ресторана за отравление пассажиров

На Кубани будут судить директора вагона-ресторана за отравление пассажиров - РИА Новости Крым, 20.10.2026

На Кубани будут судить директора вагона-ресторана за отравление пассажиров

На Кубани директор вагона-ресторана пойдет под суд за отравление пассажиров поезда "Кисловодск – Тында". Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T22:44

2026-10-20T22:44

2026-10-20T22:44

кубань

поезд

отравление

южная транспортная прокуратура

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На Кубани директор вагона-ресторана пойдет под суд за отравление пассажиров поезда "Кисловодск – Тында". Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.Уголовное дело было открыто в отношении 34-летнего директора вагона-ресторана. Как выяснили следователи, он допустил нарушения санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении и реализации пищевой продукции и не принял меры по профилактике инфекционных заболеваний.Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму взыскали 1,3 млн рублей компенсации за отравление детей в кафеДети отравились в школе на Кубани14 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер

кубань

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, поезд, отравление, южная транспортная прокуратура, новости