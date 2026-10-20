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На Кубани будут судить директора вагона-ресторана за отравление пассажиров
На Кубани будут судить директора вагона-ресторана за отравление пассажиров - РИА Новости Крым, 20.10.2026
На Кубани будут судить директора вагона-ресторана за отравление пассажиров
На Кубани директор вагона-ресторана пойдет под суд за отравление пассажиров поезда "Кисловодск – Тында". Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T22:44
2026-10-20T22:44
2026-10-20T22:44
кубань
поезд
отравление
южная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На Кубани директор вагона-ресторана пойдет под суд за отравление пассажиров поезда "Кисловодск – Тында". Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.Уголовное дело было открыто в отношении 34-летнего директора вагона-ресторана. Как выяснили следователи, он допустил нарушения санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении и реализации пищевой продукции и не принял меры по профилактике инфекционных заболеваний.Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму взыскали 1,3 млн рублей компенсации за отравление детей в кафеДети отравились в школе на Кубани14 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кубань, поезд, отравление, южная транспортная прокуратура, новости
На Кубани будут судить директора вагона-ресторана за отравление пассажиров
На Кубани директор вагона-ресторана пойдет под суд за отравление пассажиров