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Крыму планируют направить дополнительные средства для аграриев
Крыму планируют направить дополнительные средства для аграриев - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Крыму планируют направить дополнительные средства для аграриев
Планируется выделение Республике Крым дополнительных средств для возмещения затрат на проведение агротехнологических работ. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T09:59
2026-10-20T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Планируется выделение Республике Крым дополнительных средств для возмещения затрат на проведение агротехнологических работ. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в своем канале в МАКС.По информации Константинова, речь идет о сельскохозяйственных работах при возделывании озимых зерновых культур под урожай 2027 года.Он отметил, что ранее из бюджета России было выделено 1,6 млрд рублей на поддержку крымского агропромышленного комплекса - обработку почвы, производство мяса птицы и яиц, продукции плодовых культур. Эти меры поддержки Константинов назвал значимым решением.Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее анонсировал выделение еще более 670 миллионов рублей на поддержку аграриев Крыма и еще двадцати регионов.Глава Минсельхоза Крыма Денис Кратюк ранее сообщал, что в регионе намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимымиНовые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахованияАксенов поблагодарил крымских аграриев за самоотверженный труд
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, владимир константинов, сельское хозяйство
Крыму планируют направить дополнительные средства для аграриев
Крыму из резервного фонда правительства РФ направят дополнительные средства для аграриев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Планируется выделение Республике Крым дополнительных средств для возмещения затрат на проведение агротехнологических работ. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в своем канале в МАКС.
"Важно, что сейчас правительством России готовится распоряжение о выделении из резервного фонда дополнительных средств на исполнение расходных обязательств Крыма по возмещению части затрат на проведение агротехнологических работ", – говорится в сообщении.
По информации Константинова, речь идет о сельскохозяйственных работах при возделывании озимых зерновых культур под урожай 2027 года.
Он отметил, что ранее из бюджета России было выделено 1,6 млрд рублей на поддержку крымского агропромышленного комплекса - обработку почвы, производство мяса птицы и яиц, продукции плодовых культур. Эти меры поддержки Константинов назвал значимым решением.
Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее анонсировал
выделение еще более 670 миллионов рублей на поддержку аграриев Крыма и еще двадцати регионов.
Глава Минсельхоза Крыма Денис Кратюк ранее сообщал, что в регионе намерены отказаться от выращивания
большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России.
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