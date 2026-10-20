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Крымский мост сейчас: обстановка к полудню вторника - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Крымский мост сейчас: обстановка к полудню вторника
Крымский мост сейчас: обстановка к полудню вторника - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к полудню вторника
Днем во вторник, 20 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T12:13
2026-10-20T12:13
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Днем во вторник, 20 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте.Уточняется, что проезд со стороны Тамани свободен, очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В течение ночи и утром во вторник Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали, очередей не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к полудню вторника

У Крымского моста к полудню вторника выросла очередь со стороны Керчи

12:13 20.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Днем во вторник, 20 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 12:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 50 транспортных средств", – говорится в сообщении.

Уточняется, что проезд со стороны Тамани свободен, очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
В течение ночи и утром во вторник Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали, очередей не было.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
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