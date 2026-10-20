https://crimea.ria.ru/20261020/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-poludnyu-vtornika-1160352437.html

Крымский мост сейчас: обстановка к полудню вторника

Крымский мост сейчас: обстановка к полудню вторника - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Крымский мост сейчас: обстановка к полудню вторника

Днем во вторник, 20 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T12:13

2026-10-20T12:13

2026-10-20T12:13

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Днем во вторник, 20 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте.Уточняется, что проезд со стороны Тамани свободен, очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В течение ночи и утром во вторник Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали, очередей не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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