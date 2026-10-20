https://crimea.ria.ru/20261020/krymskie-sportsmeny-vzyali-medali-vserossiyskikh-sorevnovaniy-po-kudo-1160347293.html

Крымские спортсмены взяли медали Всероссийских соревнований по Кудо

Крымские спортсмены взяли медали Всероссийских соревнований по Кудо - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Крымские спортсмены взяли медали Всероссийских соревнований по Кудо

Крымские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по Кудо, сообщает во вторник пресс-служба минспорта республики. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T21:38

2026-10-20T21:38

2026-10-20T21:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Крымские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по Кудо, сообщает во вторник пресс-служба минспорта республики.Бронзу взял Константин Емельянов, подготовкой спортсмена занимается тренер Анастасия Дмитриевна Громова.Как уточнили в профильном министерстве, соревнования прошли 18 октября в Москве и объединили более 400 спортсменов из 26 регионов страны.Накануне в минспорта сообщали о победе юной спортсменки из Крыма Софии Богдан о во всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди детей до 12 лет, которые проходили в Казани с 15 по 17 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец выступит на первенстве мира по универсальному боюПауэрлифтеры из Севастополя завоевали золото и серебро на чемпионате РоссииМастерство и воля: что помогло юной крымчанке стать лучшей в кудо по России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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