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Крымские спортсмены взяли медали Всероссийских соревнований по Кудо
Крымские спортсмены взяли медали Всероссийских соревнований по Кудо - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Крымские спортсмены взяли медали Всероссийских соревнований по Кудо
Крымские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по Кудо, сообщает во вторник пресс-служба минспорта республики. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T21:38
2026-10-20T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Крымские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по Кудо, сообщает во вторник пресс-служба минспорта республики.Бронзу взял Константин Емельянов, подготовкой спортсмена занимается тренер Анастасия Дмитриевна Громова.Как уточнили в профильном министерстве, соревнования прошли 18 октября в Москве и объединили более 400 спортсменов из 26 регионов страны.Накануне в минспорта сообщали о победе юной спортсменки из Крыма Софии Богдан о во всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди детей до 12 лет, которые проходили в Казани с 15 по 17 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец выступит на первенстве мира по универсальному боюПауэрлифтеры из Севастополя завоевали золото и серебро на чемпионате РоссииМастерство и воля: что помогло юной крымчанке стать лучшей в кудо по России
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Крымские спортсмены взяли медали Всероссийских соревнований по Кудо
Крымские спортсмены взяли медали Всероссийских соревнований по Кудо в Москве – минспорта