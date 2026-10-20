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Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света
Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света
В Крыму вероятны аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим ограничения потребления... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T08:42
2026-10-20T08:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму вероятны аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим ограничения потребления электричества. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в своем канале в МАКС.В "Крымэнерго" отметили, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны аварийные отключения в сети. На предприятии действует режим повышенной готовности.Кроме того, на территории региона по-прежнему действует режим ограничения потребления электроэнергии – подача электричества осуществляется в зависимости от возможностей сети.Ранее сообщалось, что город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма, утром во вторник частично остались без света из-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Крыма осталась без воды: где отключилиЧасть Керчи останется без газа 20 октябряКрасногвардейский район частично обесточат 20 октября
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Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света

Из-за непогоды в Крыму во вторник возможны аварийные отключения электроэнергии

08:42 20.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму вероятны аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим ограничения потребления электричества. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в своем канале в МАКС.
"Принимаются все возможные меры для восстановления штатной схемы электроснабжения полуострова, особенно в районах, наиболее пострадавших от непогоды", – говорится в сообщении.
В "Крымэнерго" отметили, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны аварийные отключения в сети. На предприятии действует режим повышенной готовности.
Кроме того, на территории региона по-прежнему действует режим ограничения потребления электроэнергии – подача электричества осуществляется в зависимости от возможностей сети.
Ранее сообщалось, что город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма, утром во вторник частично остались без света из-за аварии.
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