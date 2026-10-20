https://crimea.ria.ru/20261020/krymchan-predupredili-o-vozmozhnykh-avariynykh-otklyucheniyakh-sveta-1160344591.html

Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света

Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света

В Крыму вероятны аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим ограничения потребления... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T08:42

2026-10-20T08:42

2026-10-20T08:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму вероятны аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим ограничения потребления электричества. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в своем канале в МАКС.В "Крымэнерго" отметили, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны аварийные отключения в сети. На предприятии действует режим повышенной готовности.Кроме того, на территории региона по-прежнему действует режим ограничения потребления электроэнергии – подача электричества осуществляется в зависимости от возможностей сети.Ранее сообщалось, что город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма, утром во вторник частично остались без света из-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Крыма осталась без воды: где отключилиЧасть Керчи останется без газа 20 октябряКрасногвардейский район частично обесточат 20 октября

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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