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Крым получил новые пассажирские автобусы - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Крым получил новые пассажирские автобусы
Крым получил новые пассажирские автобусы - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Крым получил новые пассажирские автобусы
Крым получил новую партию пассажирских автобусов большого и среднего класса. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T16:29
2026-10-20T16:29
крым
юрий гоцанюк
автобус
транспорт
общественный транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Крым получил новую партию пассажирских автобусов большого и среднего класса. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что до конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе.По его словам, техника закупается по двум направлениям: 26 единиц – в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", 25 – по соглашению о сотрудничестве между правительством Москвы и Сомином Крыма.С начала года в Южный федеральный округ поставлено более 150 единиц техники, 12 из которых получил Севастополь, сообщал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе запускают новый автобусный маршрутВ Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭСЧто изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний период
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крым, юрий гоцанюк, автобус, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
Крым получил новые пассажирские автобусы

Крым получил новую партию пассажирских автобусов

16:29 20.10.2026
 
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСКрым получил новые пассажирские автобусы
Крым получил новые пассажирские автобусы
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Крым получил новую партию пассажирских автобусов большого и среднего класса. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что до конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе.
"Уже поступил 21 автобус большого класса марки ЛиАЗ. Параллельно принимаются машины среднего класса", – написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
По его словам, техника закупается по двум направлениям: 26 единиц – в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", 25 – по соглашению о сотрудничестве между правительством Москвы и Сомином Крыма.
"В настоящее время ведется работа по подготовке автобусов к выпуску на линию. В первую очередь начнут поставляться автобусы большого класса в районы Крыма с более плотной застройкой", – констатировал глава Совмина.
С начала года в Южный федеральный округ поставлено более 150 единиц техники, 12 из которых получил Севастополь, сообщал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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КрымЮрий ГоцанюкАвтобусТранспортОбщественный транспортНовости Крыма
 
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