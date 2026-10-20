https://crimea.ria.ru/20261020/krym-poluchil-novye-passazhirskie-avtobusy-1160365546.html

Крым получил новые пассажирские автобусы

Крым получил новые пассажирские автобусы - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Крым получил новые пассажирские автобусы

Крым получил новую партию пассажирских автобусов большого и среднего класса. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T16:29

2026-10-20T16:29

2026-10-20T16:29

крым

юрий гоцанюк

автобус

транспорт

общественный транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Крым получил новую партию пассажирских автобусов большого и среднего класса. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что до конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе.По его словам, техника закупается по двум направлениям: 26 единиц – в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", 25 – по соглашению о сотрудничестве между правительством Москвы и Сомином Крыма.С начала года в Южный федеральный округ поставлено более 150 единиц техники, 12 из которых получил Севастополь, сообщал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе запускают новый автобусный маршрутВ Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭСЧто изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний период

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, юрий гоцанюк, автобус, транспорт, общественный транспорт, новости крыма