Крым получил новые пассажирские автобусы
Крым получил новую партию пассажирских автобусов
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСКрым получил новые пассажирские автобусы
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Крым получил новую партию пассажирских автобусов большого и среднего класса. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что до конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе.
"Уже поступил 21 автобус большого класса марки ЛиАЗ. Параллельно принимаются машины среднего класса", – написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
По его словам, техника закупается по двум направлениям: 26 единиц – в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", 25 – по соглашению о сотрудничестве между правительством Москвы и Сомином Крыма.
"В настоящее время ведется работа по подготовке автобусов к выпуску на линию. В первую очередь начнут поставляться автобусы большого класса в районы Крыма с более плотной застройкой", – констатировал глава Совмина.
С начала года в Южный федеральный округ поставлено более 150 единиц техники, 12 из которых получил Севастополь, сообщал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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