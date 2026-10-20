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Когда в Симферополе включат отопление в домах - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Когда в Симферополе включат отопление в домах
Когда в Симферополе включат отопление в домах - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Когда в Симферополе включат отопление в домах
В Симферополе с завтрашнего дня начнут подавать тепло в социальные объекты, отопительный сезон для многоквартирных домов начнется 26 октября. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T17:17
2026-10-20T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе с завтрашнего дня начнут подавать тепло в социальные объекты, отопительный сезон для многоквартирных домов начнется 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.После запуска котельных тепло будет постепенно поступать в дома. Как отметили в администрации, системе нужно время для прогрева и заполнения водой. На этом этапе возможны технические неполадки.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что отопительный сезон в городе начнется 24 октября. С 20 октября профильные службы начнут заполнять системы теплоносителем.В Алуште с 20 октября запускают отопление на объектах социальной сферы, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеТехприсоединение к энергосетям: когда возобновят работы в КрымуВ Керчи скоро запустят новую котельную
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Когда в Симферополе включат отопление в домах

В Симферополе отопительный сезон в жилфонде начнется 26 октября

17:17 20.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе с завтрашнего дня начнут подавать тепло в социальные объекты, отопительный сезон для многоквартирных домов начнется 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

"Завтра, 21 октября, отопление начнут подавать в социальные объекты города. В многоквартирных домах нашего города отопительный сезон начнется 26 октября", - говорится в сообщении.

После запуска котельных тепло будет постепенно поступать в дома. Как отметили в администрации, системе нужно время для прогрева и заполнения водой. На этом этапе возможны технические неполадки.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что отопительный сезон в городе начнется 24 октября. С 20 октября профильные службы начнут заполнять системы теплоносителем.
В Алуште с 20 октября запускают отопление на объектах социальной сферы, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
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