https://crimea.ria.ru/20261020/kogda-v-simferopole-vklyuchat-otoplenie-v-domakh-1160366194.html
Когда в Симферополе включат отопление в домах
Когда в Симферополе включат отопление в домах - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Когда в Симферополе включат отопление в домах
В Симферополе с завтрашнего дня начнут подавать тепло в социальные объекты, отопительный сезон для многоквартирных домов начнется 26 октября. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T17:17
2026-10-20T17:17
2026-10-20T17:17
крым
симферополь
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
отопление
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112124_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_91f9b199b45fb98f4bffa7a5901a3d99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе с завтрашнего дня начнут подавать тепло в социальные объекты, отопительный сезон для многоквартирных домов начнется 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.После запуска котельных тепло будет постепенно поступать в дома. Как отметили в администрации, системе нужно время для прогрева и заполнения водой. На этом этапе возможны технические неполадки.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что отопительный сезон в городе начнется 24 октября. С 20 октября профильные службы начнут заполнять системы теплоносителем.В Алуште с 20 октября запускают отопление на объектах социальной сферы, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеТехприсоединение к энергосетям: когда возобновят работы в КрымуВ Керчи скоро запустят новую котельную
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112124_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7cbfa56770795f83df84bb07121d0ee3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, отопление, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Когда в Симферополе включат отопление в домах
В Симферополе отопительный сезон в жилфонде начнется 26 октября