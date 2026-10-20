https://crimea.ria.ru/20261020/kogda-v-simferopole-vklyuchat-otoplenie-v-domakh-1160366194.html

Когда в Симферополе включат отопление в домах

Когда в Симферополе включат отопление в домах - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Когда в Симферополе включат отопление в домах

В Симферополе с завтрашнего дня начнут подавать тепло в социальные объекты, отопительный сезон для многоквартирных домов начнется 26 октября. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T17:17

2026-10-20T17:17

2026-10-20T17:17

крым

симферополь

отопительный сезон в крыму

отопительный сезон

отопление

жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112124_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_91f9b199b45fb98f4bffa7a5901a3d99.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе с завтрашнего дня начнут подавать тепло в социальные объекты, отопительный сезон для многоквартирных домов начнется 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.После запуска котельных тепло будет постепенно поступать в дома. Как отметили в администрации, системе нужно время для прогрева и заполнения водой. На этом этапе возможны технические неполадки.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что отопительный сезон в городе начнется 24 октября. С 20 октября профильные службы начнут заполнять системы теплоносителем.В Алуште с 20 октября запускают отопление на объектах социальной сферы, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеТехприсоединение к энергосетям: когда возобновят работы в КрымуВ Керчи скоро запустят новую котельную

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, отопление, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма