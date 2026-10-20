https://crimea.ria.ru/20261020/kiev-na-svo-teryaet-lyudey-i-tanki--rossiya-prodolzhayut-dvizhenie-vpered-1160356653.html
Киев на СВО теряет людей и танки – Россия продолжают движение вперед
Киев на СВО теряет людей и танки – Россия продолжают движение вперед - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Киев на СВО теряет людей и танки – Россия продолжают движение вперед
Вооруженные силы России уничтожили еще 1210 украинских боевиков за сутки боев на всех фронтах спецоперации. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T13:15
2026-10-20T13:15
2026-10-20T13:15
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили еще 1210 украинских боевиков за сутки боев на всех фронтах спецоперации. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ во вторник.Подразделения группировки войск "Север" заняли выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 235 военных, 13 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Ликвидированы до 220 боевиков ВСУ, боевая бронированная машина, 22 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Южной" группировки также улучшили тактическое положение, разбили до 215 солдат вражеской армии, танк и две боевые бронированные машины, 44 автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 340 человек, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Группа "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Ликвидированы еще 170 украинских неонацистов, три боевые бронированные машины и два автомобиля.Военнослужащие группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Уничтожены до 30 боевиков ВСУ, 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили места запуска вражеских дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Средства ПВО сбили 383 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 265 933 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 314 боевых бронированных машин, 1 792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 767 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 065 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Армия России освободила Тимошевку в Запорожской областиУдар с воздуха: на Украине поражены логистические центры и суда с военным грузомНа правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУ
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, потери всу
Киев на СВО теряет людей и танки – Россия продолжают движение вперед
Минобороны: ВС РФ уничтожили еще 1210 украинских боевиков за сутки боев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили еще 1210 украинских боевиков за сутки боев на всех фронтах спецоперации. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ во вторник.
Подразделения группировки войск "Север" заняли выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 235 военных, 13 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Ликвидированы до 220 боевиков ВСУ, боевая бронированная машина, 22 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы "Южной" группировки также улучшили тактическое положение, разбили до 215 солдат вражеской армии, танк и две боевые бронированные машины, 44 автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 340 человек, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Группа "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Ликвидированы еще 170 украинских неонацистов, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Уничтожены до 30 боевиков ВСУ, 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили места запуска вражеских дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Средства ПВО сбили 383 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 265 933 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 314 боевых бронированных машин, 1 792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 767 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 065 единиц специальной военной автомобильной техники.
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