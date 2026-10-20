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Киев на СВО теряет людей и танки – Россия продолжают движение вперед

Киев на СВО теряет людей и танки – Россия продолжают движение вперед - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Киев на СВО теряет людей и танки – Россия продолжают движение вперед

Вооруженные силы России уничтожили еще 1210 украинских боевиков за сутки боев на всех фронтах спецоперации. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T13:15

2026-10-20T13:15

2026-10-20T13:15

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили еще 1210 украинских боевиков за сутки боев на всех фронтах спецоперации. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ во вторник.Подразделения группировки войск "Север" заняли выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 235 военных, 13 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Ликвидированы до 220 боевиков ВСУ, боевая бронированная машина, 22 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Южной" группировки также улучшили тактическое положение, разбили до 215 солдат вражеской армии, танк и две боевые бронированные машины, 44 автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 340 человек, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Группа "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Ликвидированы еще 170 украинских неонацистов, три боевые бронированные машины и два автомобиля.Военнослужащие группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Уничтожены до 30 боевиков ВСУ, 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили места запуска вражеских дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Средства ПВО сбили 383 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 265 933 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 314 боевых бронированных машин, 1 792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 767 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 065 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Армия России освободила Тимошевку в Запорожской областиУдар с воздуха: на Украине поражены логистические центры и суда с военным грузомНа правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, потери всу