https://crimea.ria.ru/20261020/kiev-mozhet-prodolzhat-razrabatyvat-biooruzhie-pri-podderzhke-ssha-u-granits-rf-1160374524.html

Киев может продолжать разрабатывать биооружие при поддержке США у границ РФ

Киев может продолжать разрабатывать биооружие при поддержке США у границ РФ - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Киев может продолжать разрабатывать биооружие при поддержке США у границ РФ

Недалеко от границы с Россией Украина вела или до сих пор продолжает разработку биологического оружия при поддержке США. Об этом заявил заместитель директора... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T19:52

2026-10-20T19:52

2026-10-20T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Недалеко от границы с Россией Украина вела или до сих пор продолжает разработку биологического оружия при поддержке США. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.По его словам, признание бывшего директора Национальной разведки США Тулси Габбард фактов многолетнего финансирования Вашингтоном экспериментов с вирусами в более чем 120 зарубежных биолабораториях, свыше 40 из которых расположены на Украине, лишь подтверждает обоснованность претензий Москвы.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев сообщил, что США финансировали работу биолабораторий по изучению поражающий свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола на территории Украины.Также он заявлял, что власти США намеренно утаивали информацию о спонсируемых ими биолабораториях на Украине и в других странах.Ранее директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что Украина превратилась в площадку для испытаний Западом новых вооружений и технологий ведения войны и призвал коллег к совместной работе. В частности, в связи с угрозами распространения биологического оружия на пространстве содружества и использования цифровых технологий для искусственной дестабилизации стран с помощью ИИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы главные угрозы гибридной войны Запада против России и стран СНГБиолаборатории США на Украине: что доказало расследование ТрампаСША не отказались от разработки биологического оружия – Онищенко

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, биологическое оружие, украина, сша, новости