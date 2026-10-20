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Киев может продолжать разрабатывать биооружие при поддержке США у границ РФ - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Киев может продолжать разрабатывать биооружие при поддержке США у границ РФ
Киев может продолжать разрабатывать биооружие при поддержке США у границ РФ - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Киев может продолжать разрабатывать биооружие при поддержке США у границ РФ
Недалеко от границы с Россией Украина вела или до сих пор продолжает разработку биологического оружия при поддержке США. Об этом заявил заместитель директора... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T19:52
2026-10-20T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Недалеко от границы с Россией Украина вела или до сих пор продолжает разработку биологического оружия при поддержке США. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.По его словам, признание бывшего директора Национальной разведки США Тулси Габбард фактов многолетнего финансирования Вашингтоном экспериментов с вирусами в более чем 120 зарубежных биолабораториях, свыше 40 из которых расположены на Украине, лишь подтверждает обоснованность претензий Москвы.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев сообщил, что США финансировали работу биолабораторий по изучению поражающий свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола на территории Украины.Также он заявлял, что власти США намеренно утаивали информацию о спонсируемых ими биолабораториях на Украине и в других странах.Ранее директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что Украина превратилась в площадку для испытаний Западом новых вооружений и технологий ведения войны и призвал коллег к совместной работе. В частности, в связи с угрозами распространения биологического оружия на пространстве содружества и использования цифровых технологий для искусственной дестабилизации стран с помощью ИИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы главные угрозы гибридной войны Запада против России и стран СНГБиолаборатории США на Украине: что доказало расследование ТрампаСША не отказались от разработки биологического оружия – Онищенко
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, биологическое оружие, украина, сша, новости
Киев может продолжать разрабатывать биооружие при поддержке США у границ РФ

Украина при поддержке США может продолжать разрабатывать биооружие у границы РФ - МИД

19:52 20.10.2026 (обновлено: 19:59 20.10.2026)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Недалеко от границы с Россией Украина вела или до сих пор продолжает разработку биологического оружия при поддержке США. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
"В связи со вскрывшимися фактами реализации в нарушение Конвенции военно-биологической программы на Украине при поддержке военного ведомства США и аффилированных с ним структур, анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от территории России велась или до сих пор ведется разработка компонентов биологического оружия", - цитирует выступление Воронцова на Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН РИА Новости.
По его словам, признание бывшего директора Национальной разведки США Тулси Габбард фактов многолетнего финансирования Вашингтоном экспериментов с вирусами в более чем 120 зарубежных биолабораториях, свыше 40 из которых расположены на Украине, лишь подтверждает обоснованность претензий Москвы.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев сообщил, что США финансировали работу биолабораторий по изучению поражающий свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола на территории Украины.
Также он заявлял, что власти США намеренно утаивали информацию о спонсируемых ими биолабораториях на Украине и в других странах.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что Украина превратилась в площадку для испытаний Западом новых вооружений и технологий ведения войны и призвал коллег к совместной работе. В частности, в связи с угрозами распространения биологического оружия на пространстве содружества и использования цифровых технологий для искусственной дестабилизации стран с помощью ИИ.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияБиологическое оружиеУкраинаСШАНовости
 
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