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Хотел взорвать объект Минобороны: на Кубани задержали агента Киева - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Хотел взорвать объект Минобороны: на Кубани задержали агента Киева
Хотел взорвать объект Минобороны: на Кубани задержали агента Киева - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Хотел взорвать объект Минобороны: на Кубани задержали агента Киева
45-летний житель Краснодарского края задержан за попытку взорвать объект Минобороны России по заданию Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на краевое... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T13:56
2026-10-20T13:56
краснодарский край
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
кубань
теракт
антитеррор
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. 45-летний житель Краснодарского края задержан за попытку взорвать объект Минобороны России по заданию Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на краевое УФСБ.По информации ведомства, мужчина через мессенджер установил контакт с представителем военизированного националистического объединения, входящего в состав Нацгвардии Украины. Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, приготовлении к террористическому акту, участии в террористической организации, хранении взрывных устройств, незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотических средств.По адресу проживания задержанного изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, наркотические вещества и более 20 миллионов рублей. Сейчас мужчина находится под стражей.Ранее сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Марий Эл, который передал украинской стороне сведения о местах дислокации объектов военно-промышленного комплекса и правоохранительных органов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодарском крае трое подростков ответят за теракт на ж/дВ Калужской области мужчина пытался поджечь военкоматЖитель Кубани подбил подростка жечь военную технику
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РИА Новости Крым
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4.7
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7 495 645-6601
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353
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краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), кубань, теракт, антитеррор, происшествия, безопасность, новости
Хотел взорвать объект Минобороны: на Кубани задержали агента Киева

На Кубани ФСБ задержала россиянина за попытку взорвать объект Минобороны России

13:56 20.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. 45-летний житель Краснодарского края задержан за попытку взорвать объект Минобороны России по заданию Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на краевое УФСБ.
По информации ведомства, мужчина через мессенджер установил контакт с представителем военизированного националистического объединения, входящего в состав Нацгвардии Украины.
"Он получил от куратора задание на подрыв объекта Министерства обороны РФ на территории Краснодарского края. Ему выдали координаты тайника с самодельным взрывным устройством, а также инструкцию по его сборке и активации", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, приготовлении к террористическому акту, участии в террористической организации, хранении взрывных устройств, незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотических средств.
По адресу проживания задержанного изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, наркотические вещества и более 20 миллионов рублей. Сейчас мужчина находится под стражей.
Ранее сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Марий Эл, который передал украинской стороне сведения о местах дислокации объектов военно-промышленного комплекса и правоохранительных органов.
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Краснодарский крайФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КубаньТерактАнтитеррорПроисшествияБезопасностьНовости
 
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