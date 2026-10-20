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Капремонт магистрального водовода на западе Крыма выполнен на 90%
Капремонт магистрального водовода на западе Крыма выполнен на 90% - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Капремонт магистрального водовода на западе Крыма выполнен на 90%
Капитальный ремонт магистрального водовода на западе Крыма планируют завершить в ноябре. Об этом информирует во вторник пресс-службе компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T20:42
2026-10-20T20:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт магистрального водовода на западе Крыма планируют завершить в ноябре. Об этом информирует во вторник пресс-службе компании "Вода Крыма".К этому времени специалисты подрядной организации проложили 740 метров трубопровода из высокопрочных материалов. Сейчас выполняются земляные работы — обратная засыпка траншеи.Работы на аварийном участке трубопровода протяженностью 800 метров и диаметром 1000 мм начались в середине июня и ведутся по проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" за счет средств федерального бюджета по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".До конца этого года в Крыму достроят три магистральных водовода в Керчи, Феодосии и Евпатории, сообщал ранее гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму строят объекты по госпрограммеРемонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в КрымуВ Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водовода
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Капремонт магистрального водовода на западе Крыма выполнен на 90%
"Вода Крыма": капремонт магистрального водовода на западе Крыма выполнен на 90%