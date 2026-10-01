https://crimea.ria.ru/20261020/kakoy-segodnya-prazdnik-20-oktyabrya-1132154660.html
Какой сегодня праздник: 20 октября
Какой сегодня праздник: 20 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Какой сегодня праздник: 20 октября
Сегодня отмечают Международный день повара, в России – День военного связиста. 312 лет назад Петр I запретил каменное строительство по всей России, кроме... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-20T00:00
2026-10-20T00:00
2026-10-19T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сегодня отмечают Международный день повара, в России – День военного связиста. 312 лет назад Петр I запретил каменное строительство по всей России, кроме Санкт-Петербурга, 146 лет назад Московский цирк принял первых зрителей на Цветном бульваре. В этот день родились Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской, советский легкоатлет и олимпийский чемпион Валерий Борзов, российский журналист Владимир Соловьев.Что отмечают в миреВоенная связь является неотъемлемой составной частью управления вооруженными силами, а войска связи – это специальные войска, предназначенные для установления систем связи в мирное и военное время. Ежегодно 20 октября в российской армии отмечается День военного связиста – профессиональный праздник всех работников и военнослужащих войск связи.Согласно статистическим данным, деревьев на Земле больше, чем звезд в Млечном Пути. Сейчас на планете примерно три триллиона деревьев, в то время как звезд – 400 миллиардов. Мы никогда не узнали бы об этом факте, если бы не работники статистики, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. В 2015 году эту дату предложила отмечать ООН.Кулинары и повара отмечают сегодня профессиональный праздник. Международный день повара празднуют более чем в 70 странах мира, и празднуют масштабно. Профессия является одной из самых востребованных и древних. Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского Востока.Еще можно поздравить с профессиональным праздником авиадиспетчеров и отметить Международный день ленивца, День пополнения запасов на зиму. Именины у Пелагеи, Сергея, Николая, Леонтия.Знаменательные датыВ этот день 312 лет назад Петр I оставил без работы тысячи каменщиков по всей России, издав указ о запрещении каменного строительства во всех российских городах, кроме Санкт-Петербурга. Это был отнюдь не каприз царя, а необходимость: каменщиков не хватало, и город превратился в вечную стройку, поэтому Петр I рассчитывал, что каменщики со всей страны, не имея работы на месте, будут вынуждены отправиться в новую столицу, где и продолжат заниматься любимым делом, а заодно, наконец, достроят все задуманное.Один из первых стационарных цирков в России – Московский цирк на Цветном бульваре – принял первых зрителей 20 октября 146 лет назад. Самые знаменитые артисты выступали на его манеже. Анатолий и Владимир Дуровы, Виталий Лазаренко, Вильмямс Труцци со своими вышколенными лошадьми. Непревзойденные прыгуны Сосины, жокеи Василий Соболевский и Герберт Кук, грациозная танцовщица Марта Сур, акробаты Океанос, эквилибристки сестры Кох, знаменитый "хитрец" Кио.Кто родился в этот день20 октября 1350 года родился Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской. Он был сыном Ивана II. В княжение Дмитрия Донского Москва утвердила свое главенствующее положение в русских землях.77 лет назад на свет появился советский легкоатлет, олимпийский чемпион Валерий Борзов. За свою карьеру он два раза становился олимпийским чемпионом – в 1972 и 1976 годах. Также Борзов неоднократно был чемпионом Европы и победителем множества других соревнований. А в историю легкой атлетики он вошел как совершенно уникальный спринтер, в определенном смысле создавший этот вид спорта в его современном виде.63 года назад родился известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости, история, россия, в мире, связь
Какой сегодня праздник: 20 октября
Что празднуют в России и в мире 20 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сегодня отмечают Международный день повара, в России – День военного связиста. 312 лет назад Петр I запретил каменное строительство по всей России, кроме Санкт-Петербурга, 146 лет назад Московский цирк принял первых зрителей на Цветном бульваре. В этот день родились Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской, советский легкоатлет и олимпийский чемпион Валерий Борзов, российский журналист Владимир Соловьев.
Что отмечают в мире
Военная связь является неотъемлемой составной частью управления вооруженными силами, а войска связи – это специальные войска, предназначенные для установления систем связи в мирное и военное время. Ежегодно 20 октября в российской армии отмечается День военного связиста – профессиональный праздник всех работников и военнослужащих войск связи.
Согласно статистическим данным, деревьев на Земле больше, чем звезд в Млечном Пути. Сейчас на планете примерно три триллиона деревьев, в то время как звезд – 400 миллиардов. Мы никогда не узнали бы об этом факте, если бы не работники статистики, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. В 2015 году эту дату предложила отмечать ООН.
Кулинары и повара отмечают сегодня профессиональный праздник. Международный день повара празднуют более чем в 70 странах мира, и празднуют масштабно. Профессия является одной из самых востребованных и древних. Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского Востока.
Еще можно поздравить с профессиональным праздником авиадиспетчеров и отметить Международный день ленивца, День пополнения запасов на зиму.
Именины у Пелагеи, Сергея, Николая, Леонтия.
Знаменательные даты
В этот день 312 лет назад Петр I оставил без работы тысячи каменщиков по всей России, издав указ о запрещении каменного строительства во всех российских городах, кроме Санкт-Петербурга. Это был отнюдь не каприз царя, а необходимость: каменщиков не хватало, и город превратился в вечную стройку, поэтому Петр I рассчитывал, что каменщики со всей страны, не имея работы на месте, будут вынуждены отправиться в новую столицу, где и продолжат заниматься любимым делом, а заодно, наконец, достроят все задуманное.
Один из первых стационарных цирков в России – Московский цирк на Цветном бульваре – принял первых зрителей 20 октября 146 лет назад. Самые знаменитые артисты выступали на его манеже. Анатолий и Владимир Дуровы, Виталий Лазаренко, Вильмямс Труцци со своими вышколенными лошадьми. Непревзойденные прыгуны Сосины, жокеи Василий Соболевский и Герберт Кук, грациозная танцовщица Марта Сур, акробаты Океанос, эквилибристки сестры Кох, знаменитый "хитрец" Кио.
Кто родился в этот день
20 октября 1350 года родился Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской. Он был сыном Ивана II. В княжение Дмитрия Донского Москва утвердила свое главенствующее положение в русских землях.
77 лет назад на свет появился советский легкоатлет, олимпийский чемпион Валерий Борзов. За свою карьеру он два раза становился олимпийским чемпионом – в 1972 и 1976 годах. Также Борзов неоднократно был чемпионом Европы и победителем множества других соревнований. А в историю легкой атлетики он вошел как совершенно уникальный спринтер, в определенном смысле создавший этот вид спорта в его современном виде.
63 года назад родился известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
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