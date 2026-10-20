https://crimea.ria.ru/20261020/kakie-syurprizy-v-etom-godu-prigotovil-bal-khrizantem-v-krymu-1160372918.html
Какие сюрпризы в этом году приготовил Бал хризантем в Крыму
Какие сюрпризы в этом году приготовил Бал хризантем в Крыму - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Какие сюрпризы в этом году приготовил Бал хризантем в Крыму
24 октября в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма откроется 73-ий по счету Бал хризантем. Об этом сообщили в пресс-службе сада. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T20:01
2026-10-20T20:01
2026-10-20T20:01
никитский ботанический сад
крым
бал хризантем в никитском ботсаду
туризм
туризм в крыму
новости крыма
цветы
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/16/1150353356_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3d64b711e28cc8e80070461bee23568.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. 24 октября в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма откроется 73-ий по счету Бал хризантем. Об этом сообщили в пресс-службе сада."Открытие Бала хризантем-2026 в Никитском ботаническом саду состоится в субботу, 24 октября", - говорится в сообщении.Гости увидят 440 сортов хризантем, больше половины из которых созданы селекционерами сада. Новичками выставки станут 40 крупноцветковых и мелкоцветковых хризантем.Бал, который проводится в Никитском саду с 1953 года, традиционно проведут на открытой площадке в Верхнем парке. Здесь расцветут 440 сортов и гибридных форм хризантемы садовой, из них 210 – крупноцветковые и 230 – мелкоцветковые. Около половины интродуцированы в коллекцию Никитского сада из зарубежных цветоводческих фирм, большинство – сорта голландской, французской, немецкой и китайской селекции. Однако основная часть из тех, что представят на выставке, созданы в Никитском ботсаду.Ранее сообщалось, что Никитский ботанический сад выведет новые сорта земляники садовой для российского рынка по соглашению с питомником "Золотая ягода".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/16/1150353356_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_49bb2718f87282a43d78ef05de35d541.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никитский ботанический сад, крым, бал хризантем в никитском ботсаду, туризм, туризм в крыму, новости крыма, цветы
Какие сюрпризы в этом году приготовил Бал хризантем в Крыму
В Крыму 24 октября откроется бал хризантем в Никитском ботаническом саду
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. 24 октября в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма откроется 73-ий по счету Бал хризантем. Об этом сообщили в пресс-службе сада.
"Открытие Бала хризантем-2026 в Никитском ботаническом саду состоится в субботу, 24 октября", - говорится в сообщении.
Гости увидят 440 сортов хризантем, больше половины из которых созданы селекционерами сада. Новичками выставки станут 40 крупноцветковых и мелкоцветковых хризантем.
"Свой первый танец для гостей в этом году исполнят 10 крупноцветковых гибридных форм наших хризантем: "Белый маяк", "Весна", "Белогривые облака", "Дубна", "Ледяное кружево", "Инопланетянка", "Синий иней", "Стрекоза". К ним добавятся еще 30 мелкоцветковых", – поделились в дирекции ботсада.
Бал, который проводится в Никитском саду с 1953 года, традиционно проведут на открытой площадке в Верхнем парке. Здесь расцветут 440 сортов и гибридных форм хризантемы садовой, из них 210 – крупноцветковые и 230 – мелкоцветковые. Около половины интродуцированы в коллекцию Никитского сада из зарубежных цветоводческих фирм, большинство – сорта голландской, французской, немецкой и китайской селекции. Однако основная часть из тех, что представят на выставке, созданы в Никитском ботсаду.
Ранее сообщалось, что Никитский ботанический сад выведет новые
сорта земляники садовой для российского рынка по соглашению с питомником "Золотая ягода".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.