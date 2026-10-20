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Какие сюрпризы в этом году приготовил Бал хризантем в Крыму

Какие сюрпризы в этом году приготовил Бал хризантем в Крыму - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Какие сюрпризы в этом году приготовил Бал хризантем в Крыму

24 октября в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма откроется 73-ий по счету Бал хризантем. Об этом сообщили в пресс-службе сада. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T20:01

2026-10-20T20:01

2026-10-20T20:01

никитский ботанический сад

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бал хризантем в никитском ботсаду

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. 24 октября в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма откроется 73-ий по счету Бал хризантем. Об этом сообщили в пресс-службе сада."Открытие Бала хризантем-2026 в Никитском ботаническом саду состоится в субботу, 24 октября", - говорится в сообщении.Гости увидят 440 сортов хризантем, больше половины из которых созданы селекционерами сада. Новичками выставки станут 40 крупноцветковых и мелкоцветковых хризантем.Бал, который проводится в Никитском саду с 1953 года, традиционно проведут на открытой площадке в Верхнем парке. Здесь расцветут 440 сортов и гибридных форм хризантемы садовой, из них 210 – крупноцветковые и 230 – мелкоцветковые. Около половины интродуцированы в коллекцию Никитского сада из зарубежных цветоводческих фирм, большинство – сорта голландской, французской, немецкой и китайской селекции. Однако основная часть из тех, что представят на выставке, созданы в Никитском ботсаду.Ранее сообщалось, что Никитский ботанический сад выведет новые сорта земляники садовой для российского рынка по соглашению с питомником "Золотая ягода".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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