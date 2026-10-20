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Какие сюрпризы в этом году приготовил Бал хризантем в Крыму - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Какие сюрпризы в этом году приготовил Бал хризантем в Крыму
Какие сюрпризы в этом году приготовил Бал хризантем в Крыму - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Какие сюрпризы в этом году приготовил Бал хризантем в Крыму
24 октября в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма откроется 73-ий по счету Бал хризантем. Об этом сообщили в пресс-службе сада. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T20:01
2026-10-20T20:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. 24 октября в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма откроется 73-ий по счету Бал хризантем. Об этом сообщили в пресс-службе сада."Открытие Бала хризантем-2026 в Никитском ботаническом саду состоится в субботу, 24 октября", - говорится в сообщении.Гости увидят 440 сортов хризантем, больше половины из которых созданы селекционерами сада. Новичками выставки станут 40 крупноцветковых и мелкоцветковых хризантем.Бал, который проводится в Никитском саду с 1953 года, традиционно проведут на открытой площадке в Верхнем парке. Здесь расцветут 440 сортов и гибридных форм хризантемы садовой, из них 210 – крупноцветковые и 230 – мелкоцветковые. Около половины интродуцированы в коллекцию Никитского сада из зарубежных цветоводческих фирм, большинство – сорта голландской, французской, немецкой и китайской селекции. Однако основная часть из тех, что представят на выставке, созданы в Никитском ботсаду.Ранее сообщалось, что Никитский ботанический сад выведет новые сорта земляники садовой для российского рынка по соглашению с питомником "Золотая ягода".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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никитский ботанический сад, крым, бал хризантем в никитском ботсаду, туризм, туризм в крыму, новости крыма, цветы
Какие сюрпризы в этом году приготовил Бал хризантем в Крыму

В Крыму 24 октября откроется бал хризантем в Никитском ботаническом саду

20:01 20.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНикитский ботанический сад. Бал хризантем
Никитский ботанический сад. Бал хризантем - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. 24 октября в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма откроется 73-ий по счету Бал хризантем. Об этом сообщили в пресс-службе сада.
"Открытие Бала хризантем-2026 в Никитском ботаническом саду состоится в субботу, 24 октября", - говорится в сообщении.
Гости увидят 440 сортов хризантем, больше половины из которых созданы селекционерами сада. Новичками выставки станут 40 крупноцветковых и мелкоцветковых хризантем.

"Свой первый танец для гостей в этом году исполнят 10 крупноцветковых гибридных форм наших хризантем: "Белый маяк", "Весна", "Белогривые облака", "Дубна", "Ледяное кружево", "Инопланетянка", "Синий иней", "Стрекоза". К ним добавятся еще 30 мелкоцветковых", – поделились в дирекции ботсада.

Бал, который проводится в Никитском саду с 1953 года, традиционно проведут на открытой площадке в Верхнем парке. Здесь расцветут 440 сортов и гибридных форм хризантемы садовой, из них 210 – крупноцветковые и 230 – мелкоцветковые. Около половины интродуцированы в коллекцию Никитского сада из зарубежных цветоводческих фирм, большинство – сорта голландской, французской, немецкой и китайской селекции. Однако основная часть из тех, что представят на выставке, созданы в Никитском ботсаду.
Ранее сообщалось, что Никитский ботанический сад выведет новые сорта земляники садовой для российского рынка по соглашению с питомником "Золотая ягода".
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Никитский ботанический садКрымБал хризантем в Никитском ботсадуТуризмТуризм в КрымуНовости КрымаЦветы
 
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