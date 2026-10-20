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Глава МИД Ирана заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и Москвы - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Глава МИД Ирана заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и Москвы
Глава МИД Ирана заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и Москвы - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Глава МИД Ирана заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и Москвы
Тегеран и Москва никогда в истории не сотрудничали так тесно, как сейчас. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи с министром иностранных... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T07:36
2026-10-20T07:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Тегеран и Москва никогда в истории не сотрудничали так тесно, как сейчас. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.По словам Аракчи, он обсудил с Лавровым все вопросы, в том числе касающиеся Европы и Ближнего Востока. Также главы МИД обеих стран рассмотрели расширение сотрудничества в экономической и ядерной сферах."Никогда в нашей истории Иран и Россия не сотрудничали так тесно, как сейчас", — написал глава иранского МИД соцсети Х, передает РИА Новости.Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Тегеран 19 октября. Накануне он встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который выразил благодарность Владимиру Путину за принципиальную позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Он также провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохсеном Резаи.
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сергей лавров, иран, россия, политика, новости
Глава МИД Ирана заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и Москвы

Россия и Иран никогда ранее не сотрудничали так тесно - Аракчи

07:36 20.10.2026
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Иран
Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Иран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Тегеран и Москва никогда в истории не сотрудничали так тесно, как сейчас. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По словам Аракчи, он обсудил с Лавровым все вопросы, в том числе касающиеся Европы и Ближнего Востока. Также главы МИД обеих стран рассмотрели расширение сотрудничества в экономической и ядерной сферах.
"Никогда в нашей истории Иран и Россия не сотрудничали так тесно, как сейчас", — написал глава иранского МИД соцсети Х, передает РИА Новости.
Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Тегеран 19 октября. Накануне он встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который выразил благодарность Владимиру Путину за принципиальную позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Он также провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохсеном Резаи.
 
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