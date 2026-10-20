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Глава МИД Ирана заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и Москвы

Глава МИД Ирана заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и Москвы - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Глава МИД Ирана заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и Москвы

Тегеран и Москва никогда в истории не сотрудничали так тесно, как сейчас. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи с министром иностранных... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T07:36

2026-10-20T07:36

2026-10-20T07:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Тегеран и Москва никогда в истории не сотрудничали так тесно, как сейчас. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.По словам Аракчи, он обсудил с Лавровым все вопросы, в том числе касающиеся Европы и Ближнего Востока. Также главы МИД обеих стран рассмотрели расширение сотрудничества в экономической и ядерной сферах."Никогда в нашей истории Иран и Россия не сотрудничали так тесно, как сейчас", — написал глава иранского МИД соцсети Х, передает РИА Новости.Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Тегеран 19 октября. Накануне он встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который выразил благодарность Владимиру Путину за принципиальную позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Он также провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохсеном Резаи.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, иран, россия, политика, новости