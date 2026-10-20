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Где и когда будут продавать бензин в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Где и когда будут продавать бензин в Крыму во вторник
Где и когда будут продавать бензин в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Где и когда будут продавать бензин в Крыму во вторник
Во вторник, 20 октября, бензин по цене не более 100 рублей за литр будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T09:01
2026-10-20T09:01
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 20 октября, бензин по цене не более 100 рублей за литр будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило региональное министерство топлива и энергетики в своем канале в МАКС.Так, c 08:00 бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо будут в продаже на автозаправках сети "Грифон", бензин марки АИ-95 и ДТ – на АЗС сети "Атан". С 09:00 бензин АИ-92, АИ-95 и ДТ начнут продавать на автозаправках сети "Формула".С 14:00 бензин марок АИ-92 и АИ-95 будет в наличии по социальной цене на АЗС ТЭС по трассе "Таврида" – в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 16:00 начнется продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 на автозаправках ТЭС в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском и Бахчисарайском районах, а также в Керчи.С 17:00 продавать бензин марок АИ-92 и АИ-95 начнут на АЗС ТЭС в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе, а также на ЮБК."Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня по мере поступления данных от нефтетрейдеров", – отметили в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправкахНа внутреннем рынке России есть профицит дизтопливаДефицит бензина в России составляет около 5% – Новак
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бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, минтопэнерго крыма, новости крыма
Где и когда будут продавать бензин в Крыму во вторник

Продажа бензина в Крыму по 100 рублей во вторник: расписание

09:01 20.10.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает бензин. Архивное фото
Мужчина оплачивает бензин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 20 октября, бензин по цене не более 100 рублей за литр будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило региональное министерство топлива и энергетики в своем канале в МАКС.
Так, c 08:00 бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо будут в продаже на автозаправках сети "Грифон", бензин марки АИ-95 и ДТ – на АЗС сети "Атан". С 09:00 бензин АИ-92, АИ-95 и ДТ начнут продавать на автозаправках сети "Формула".
С 14:00 бензин марок АИ-92 и АИ-95 будет в наличии по социальной цене на АЗС ТЭС по трассе "Таврида" – в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
С 16:00 начнется продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 на автозаправках ТЭС в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском и Бахчисарайском районах, а также в Керчи.
С 17:00 продавать бензин марок АИ-92 и АИ-95 начнут на АЗС ТЭС в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе, а также на ЮБК.
"Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня по мере поступления данных от нефтетрейдеров", – отметили в министерстве.
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