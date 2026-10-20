https://crimea.ria.ru/20261020/gde-i-kogda-budut-prodavat-benzin-v-krymu-vo-vtornik-1160344244.html

Где и когда будут продавать бензин в Крыму во вторник

Где и когда будут продавать бензин в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Где и когда будут продавать бензин в Крыму во вторник

Во вторник, 20 октября, бензин по цене не более 100 рублей за литр будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T09:01

2026-10-20T09:01

2026-10-20T09:01

бензин

топливо

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

минтопэнерго крыма

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/97550/40/975504034_0:123:3091:1862_1920x0_80_0_0_124908451ca301fcf12e56ea5d26ddf7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 20 октября, бензин по цене не более 100 рублей за литр будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило региональное министерство топлива и энергетики в своем канале в МАКС.Так, c 08:00 бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо будут в продаже на автозаправках сети "Грифон", бензин марки АИ-95 и ДТ – на АЗС сети "Атан". С 09:00 бензин АИ-92, АИ-95 и ДТ начнут продавать на автозаправках сети "Формула".С 14:00 бензин марок АИ-92 и АИ-95 будет в наличии по социальной цене на АЗС ТЭС по трассе "Таврида" – в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 16:00 начнется продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 на автозаправках ТЭС в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском и Бахчисарайском районах, а также в Керчи.С 17:00 продавать бензин марок АИ-92 и АИ-95 начнут на АЗС ТЭС в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе, а также на ЮБК."Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня по мере поступления данных от нефтетрейдеров", – отметили в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправкахНа внутреннем рынке России есть профицит дизтопливаДефицит бензина в России составляет около 5% – Новак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, минтопэнерго крыма, новости крыма