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Франция привлечет военных для подавления протестов

Франция привлечет военных для подавления протестов - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Франция привлечет военных для подавления протестов

Власти Франции привлекут армию для поддержки полиции во время массовых беспорядков и увеличат число силовиков. Об этом заявил министр внутренних дел страны... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T19:37

2026-10-20T19:37

2026-10-20T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Власти Франции привлекут армию для поддержки полиции во время массовых беспорядков и увеличат число силовиков. Об этом заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.Нуньес также пообещал предельно жесткие действия полиции на акциях, запланированных на субботу. В этот день будет увеличено число силовиков, которые будут обеспечивать безопасность на демонстрациях.В субботу по всей Франции прошли масштабные акции протеста против удорожания стоимости жизни и повышения цен. Они сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, беспорядками, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины, поджигала остановки общественного транспорта и автомобили. Для разгона погромщиков полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.Полиция задержала 1,8 тысячи человек. Свыше 500 правоохранителей и пожарных пострадали. Всего участие в манифестациях приняли 550 тысяч человек, из которых 110 тысяч - в Париже.В некоторых районах Франции ввели частичный комендантский час.Ущерб, нанесенный торговым точкам во Франции в результате массовых беспорядков, составит сотни миллионов евро.2 октября свыше 560 учреждений образования во Франции были повреждены в результате массовых протестов старшеклассников, сообщали местные СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе нарастает большое противостояние - эксперт "Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостоянияКто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, в мире, протесты, новости, безопасность