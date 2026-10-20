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Франция привлечет военных для подавления протестов - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Франция привлечет военных для подавления протестов
Франция привлечет военных для подавления протестов - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Франция привлечет военных для подавления протестов
Власти Франции привлекут армию для поддержки полиции во время массовых беспорядков и увеличат число силовиков. Об этом заявил министр внутренних дел страны... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T19:37
2026-10-20T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Власти Франции привлекут армию для поддержки полиции во время массовых беспорядков и увеличат число силовиков. Об этом заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.Нуньес также пообещал предельно жесткие действия полиции на акциях, запланированных на субботу. В этот день будет увеличено число силовиков, которые будут обеспечивать безопасность на демонстрациях.В субботу по всей Франции прошли масштабные акции протеста против удорожания стоимости жизни и повышения цен. Они сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, беспорядками, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины, поджигала остановки общественного транспорта и автомобили. Для разгона погромщиков полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.Полиция задержала 1,8 тысячи человек. Свыше 500 правоохранителей и пожарных пострадали. Всего участие в манифестациях приняли 550 тысяч человек, из которых 110 тысяч - в Париже.В некоторых районах Франции ввели частичный комендантский час.Ущерб, нанесенный торговым точкам во Франции в результате массовых беспорядков, составит сотни миллионов евро.2 октября свыше 560 учреждений образования во Франции были повреждены в результате массовых протестов старшеклассников, сообщали местные СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе нарастает большое противостояние - эксперт "Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостоянияКто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнение
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РИА Новости Крым
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франция, в мире, протесты, новости, безопасность
Франция привлечет военных для подавления протестов

Власти Франции привлекут военных для помощи полиции на протестах

19:37 20.10.2026
 
© REUTERS Stephanie LecocqПротесты во Франции
Протесты во Франции - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© REUTERS Stephanie Lecocq
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Власти Франции привлекут армию для поддержки полиции во время массовых беспорядков и увеличат число силовиков. Об этом заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

"Мы задействуем военнослужащих операции Sentinelle, чтобы заменить силы внутренней безопасности, прежде всего на стационарных задачах по охране объектов. Это позволит высвободить полицейских и жандармов для выполнения задач по поддержанию общественного порядка", — цитирует РИА Новости его слова.

Нуньес также пообещал предельно жесткие действия полиции на акциях, запланированных на субботу. В этот день будет увеличено число силовиков, которые будут обеспечивать безопасность на демонстрациях.
В субботу по всей Франции прошли масштабные акции протеста против удорожания стоимости жизни и повышения цен. Они сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, беспорядками, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины, поджигала остановки общественного транспорта и автомобили. Для разгона погромщиков полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Полиция задержала 1,8 тысячи человек. Свыше 500 правоохранителей и пожарных пострадали. Всего участие в манифестациях приняли 550 тысяч человек, из которых 110 тысяч - в Париже.
В некоторых районах Франции ввели частичный комендантский час.
Ущерб, нанесенный торговым точкам во Франции в результате массовых беспорядков, составит сотни миллионов евро.
2 октября свыше 560 учреждений образования во Франции были повреждены в результате массовых протестов старшеклассников, сообщали местные СМИ.
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