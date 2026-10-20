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Финляндия и страны НАТО проведут учения возле российской границы
Финляндия и страны НАТО проведут учения возле российской границы - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Финляндия и страны НАТО проведут учения возле российской границы
Финляндия и страны НАТО до конца 2026 года проведут не менее восьми совместных военных учений, в том числе недалеко от границы с Россией. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T15:35
2026-10-20T15:35
2026-10-20T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Финляндия и страны НАТО до конца 2026 года проведут не менее восьми совместных военных учений, в том числе недалеко от границы с Россией. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на сухопутные силы Финляндии.Серия из восьми военных учений пройдет в период с 23 октября по 4 декабря 2026 года. В мероприятиях будут задействованы более 20 тысяч военнослужащих сухопутных сил и пограничной охраны Финляндии, а также стран-членов НАТО.Серию откроют учения механизированных частей Mighty Hammer 26 в Нииниcало, где задействуют почти 400 единиц техники, в том числе около 120 танков и бронемашин. Крупнейшими по численности станут учения Karelian Spear 26 и артиллерийские учения Lightning Strike 26, где примут участие 4,5 тысячи и 4,1 тысячи военнослужащих соответственно. Также пройдут военные учения по действиям в Северной Карелии (Northern Axe 26) и другие.Как отметили в сухопутных силах, после завершения серии учений военнослужащие срочной службы будут уволены в запас.В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.Ранее на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ обсуждалась практика планирования боевой подготовки войск и определены приоритеты данной работы в современных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Киргизия утвердили план военного сотрудничества на 2027 годЗапад разрабатывает план блокады Балтийского моря - ПатрушевНАТО проведет ядерные военные учения на юге Европы
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финляндия, нато, контингент нато, в мире, россия, учения, новости, безопасность
Финляндия и страны НАТО проведут учения возле российской границы
Финляндия и страны НАТО проведут восемь совместных военных учений у границ с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Финляндия и страны НАТО до конца 2026 года проведут не менее восьми совместных военных учений, в том числе недалеко от границы с Россией. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на сухопутные силы Финляндии.
"Тысячи военнослужащих срочной службы пройдут подготовку на всей территории Финляндии совместно с резервистами и нашими союзниками в рамках учений сухопутных сил Финляндии в начале зимы", - говорится в сообщении.
Серия из восьми военных учений пройдет в период с 23 октября по 4 декабря 2026 года. В мероприятиях будут задействованы более 20 тысяч военнослужащих сухопутных сил и пограничной охраны Финляндии, а также стран-членов НАТО.
Серию откроют учения механизированных частей Mighty Hammer 26 в Нииниcало, где задействуют почти 400 единиц техники, в том числе около 120 танков и бронемашин.
Крупнейшими по численности станут учения Karelian Spear 26 и артиллерийские учения Lightning Strike 26, где примут участие 4,5 тысячи и 4,1 тысячи военнослужащих соответственно. Также пройдут военные учения по действиям в Северной Карелии (Northern Axe 26) и другие.
Учения Karelian Spear 26 и Northern Axe 26 пройдут вблизи от российских границ.
Как отметили в сухопутных силах, после завершения серии учений военнослужащие срочной службы будут уволены в запас.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Ранее на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ обсуждалась практика
планирования боевой подготовки войск и определены приоритеты данной работы в современных условиях.
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