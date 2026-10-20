Рейтинг@Mail.ru
Финляндия и страны НАТО проведут учения возле российской границы - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261020/finlyandiya-i-strany-nato-provedut-ucheniya-vozle-rossiyskoy-granitsy-1160364370.html
Финляндия и страны НАТО проведут учения возле российской границы
Финляндия и страны НАТО проведут учения возле российской границы - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Финляндия и страны НАТО проведут учения возле российской границы
Финляндия и страны НАТО до конца 2026 года проведут не менее восьми совместных военных учений, в том числе недалеко от границы с Россией. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T15:35
2026-10-20T15:35
финляндия
нато
контингент нато
в мире
россия
учения
новости
безопасность
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111295/60/1112956012_0:445:2851:2048_1920x0_80_0_0_637b1893d0afe9f2aa9f5e2e9d0d8f5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Финляндия и страны НАТО до конца 2026 года проведут не менее восьми совместных военных учений, в том числе недалеко от границы с Россией. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на сухопутные силы Финляндии.Серия из восьми военных учений пройдет в период с 23 октября по 4 декабря 2026 года. В мероприятиях будут задействованы более 20 тысяч военнослужащих сухопутных сил и пограничной охраны Финляндии, а также стран-членов НАТО.Серию откроют учения механизированных частей Mighty Hammer 26 в Нииниcало, где задействуют почти 400 единиц техники, в том числе около 120 танков и бронемашин. Крупнейшими по численности станут учения Karelian Spear 26 и артиллерийские учения Lightning Strike 26, где примут участие 4,5 тысячи и 4,1 тысячи военнослужащих соответственно. Также пройдут военные учения по действиям в Северной Карелии (Northern Axe 26) и другие.Как отметили в сухопутных силах, после завершения серии учений военнослужащие срочной службы будут уволены в запас.В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.Ранее на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ обсуждалась практика планирования боевой подготовки войск и определены приоритеты данной работы в современных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Киргизия утвердили план военного сотрудничества на 2027 годЗапад разрабатывает план блокады Балтийского моря - ПатрушевНАТО проведет ядерные военные учения на юге Европы
https://crimea.ria.ru/20261006/yadernoe-oruzhie-v-litve-parlament-odobril-snyatie-zapreta-1159983187.html
финляндия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111295/60/1112956012_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d03d066d02972208e8597e6a6fd9a3c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
финляндия, нато, контингент нато, в мире, россия, учения, новости, безопасность
Финляндия и страны НАТО проведут учения возле российской границы

Финляндия и страны НАТО проведут восемь совместных военных учений у границ с Россией

15:35 20.10.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВоенные НАТО
Военные НАТО - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Финляндия и страны НАТО до конца 2026 года проведут не менее восьми совместных военных учений, в том числе недалеко от границы с Россией. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на сухопутные силы Финляндии.
"Тысячи военнослужащих срочной службы пройдут подготовку на всей территории Финляндии совместно с резервистами и нашими союзниками в рамках учений сухопутных сил Финляндии в начале зимы", - говорится в сообщении.
Серия из восьми военных учений пройдет в период с 23 октября по 4 декабря 2026 года. В мероприятиях будут задействованы более 20 тысяч военнослужащих сухопутных сил и пограничной охраны Финляндии, а также стран-членов НАТО.
Серию откроют учения механизированных частей Mighty Hammer 26 в Нииниcало, где задействуют почти 400 единиц техники, в том числе около 120 танков и бронемашин.
Крупнейшими по численности станут учения Karelian Spear 26 и артиллерийские учения Lightning Strike 26, где примут участие 4,5 тысячи и 4,1 тысячи военнослужащих соответственно. Также пройдут военные учения по действиям в Северной Карелии (Northern Axe 26) и другие.
Учения Karelian Spear 26 и Northern Axe 26 пройдут вблизи от российских границ.
Как отметили в сухопутных силах, после завершения серии учений военнослужащие срочной службы будут уволены в запас.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Ранее на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ обсуждалась практика планирования боевой подготовки войск и определены приоритеты данной работы в современных условиях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
РФ и Киргизия утвердили план военного сотрудничества на 2027 год
Запад разрабатывает план блокады Балтийского моря - Патрушев
НАТО проведет ядерные военные учения на юге Европы
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
6 октября, 12:21
Ядерное оружие в Литве: парламент одобрил снятие запрета
 
ФинляндияНАТОКонтингент НАТОВ миреРоссияУченияНовостиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят
17:39В Ялте из-за паводка перекрыли Южнобережное шоссе
17:32В Судаке не будет света из-за технических работ
17:17Когда в Симферополе включат отопление в домах
17:05С четвертой попытки: в Румынии утвержден состав правительства
16:52В Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сети
16:34В Алуште начался отопительный сезон в школах и больницах
16:29Крым получил новые пассажирские автобусы
16:16Южный берег Крыма частично обесточен из-за аварии на сетях
16:03Промобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесов
15:54Смерть ребенка в Крыму: дело на контроле Бастрыкина
15:40В центре Симферополя в среду пройдут учения Росгвардии и МВД
15:35Финляндия и страны НАТО проведут учения возле российской границы
15:19"Это возмутительно": Рубио отчитал Киев из-за выпадов в адрес США
15:07Жители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанции
14:49На Украине военком-взяточник до смерти избил мобилизованного
14:36Новое экстренное предупреждение объявлено для юга Крыма на 20 октября
14:24В Кремле оценили усилия американских переговорщиков
14:17Деньги должны идти на поддержку спорта: Путин дал поручение Дегтяреву
14:05Сдал гостайну: в Крыму открыли уголовное дело на силовика
Лента новостейМолния