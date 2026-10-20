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"Это возмутительно": Рубио отчитал Киев из-за выпадов в адрес США
"Это возмутительно": Рубио отчитал Киев из-за выпадов в адрес США - РИА Новости Крым, 20.10.2026
"Это возмутительно": Рубио отчитал Киев из-за выпадов в адрес США
Заявления представителей киевского режима о том, что из-за прекращения передачи Вашингтоном разведданных "гибнут украинцы", возмутительны и лживы. Об этом... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T15:19
2026-10-20T15:19
2026-10-20T15:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Заявления представителей киевского режима о том, что из-за прекращения передачи Вашингтоном разведданных "гибнут украинцы", возмутительны и лживы. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио.По словам Рубио, проблема с разведданными и спутниковой связью была технического характера."Все, что мы делали с Украиной, остается в силе. Это не изменилось. Я имею в виду, что вообще ничего не изменилось", - сказал он.Госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп "раздражен и зол" из-за позиции Украины и отсутствия прогресса в мирных переговорах после того, как посвятил им почти два года.Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не содействует завершению конфликта на Украине и не хочет этого делать. По словам главы Белого дома, Зеленскому пора поручить ведение переговоров кому-то другому. Трамп добавил, что США делятся с Украиной разведданными, много ей дали, но взамен она "не дала ничего".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вэнс отказался назвать Украину союзником СШАСША задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК PatriotПоставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая
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"Это возмутительно": Рубио отчитал Киев из-за выпадов в адрес США
Рубио возмущен обвинениями Киева в адрес Вашингтона из-за "гибели украинцев"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Заявления представителей киевского режима о том, что из-за прекращения передачи Вашингтоном разведданных "гибнут украинцы", возмутительны и лживы. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я видел, как кто-то из украинского правительства заявил, что люди на Украине погибают из-за того, что США отказывают им в информации. Это скандально. Это возмутительно. Это просто неправда", - цитирует РИА Новости главу американского госдепартамента.
По словам Рубио, проблема с разведданными и спутниковой связью была технического характера.
"Все, что мы делали с Украиной, остается в силе. Это не изменилось. Я имею в виду, что вообще ничего не изменилось", - сказал он.
Госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп "раздражен и зол" из-за позиции Украины и отсутствия прогресса в мирных переговорах после того, как посвятил им почти два года.
"Мы пытаемся сделать все, что в наших силах, чтобы привести обе стороны к тому, что эта война может закончиться путем переговоров", – добавил Рубио.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил,
что Владимир Зеленский не содействует завершению конфликта на Украине и не хочет этого делать. По словам главы Белого дома, Зеленскому пора поручить ведение переговоров кому-то другому. Трамп добавил, что США делятся с Украиной разведданными, много ей дали, но взамен она "не дала ничего".
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