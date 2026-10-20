https://crimea.ria.ru/20261020/eto-vozmutitelno-rubio-otchital-kiev-iz-za-vypadov-v-adres-ssha-1160363750.html

"Это возмутительно": Рубио отчитал Киев из-за выпадов в адрес США

"Это возмутительно": Рубио отчитал Киев из-за выпадов в адрес США - РИА Новости Крым, 20.10.2026

"Это возмутительно": Рубио отчитал Киев из-за выпадов в адрес США

Заявления представителей киевского режима о том, что из-за прекращения передачи Вашингтоном разведданных "гибнут украинцы", возмутительны и лживы. Об этом... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T15:19

2026-10-20T15:19

2026-10-20T15:19

сша

украина

марко рубио

в мире

новости сво

новости

политика

внешняя политика

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/0e/1153204355_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_0e3b6ea1310466952aafe6c9c0ea904f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Заявления представителей киевского режима о том, что из-за прекращения передачи Вашингтоном разведданных "гибнут украинцы", возмутительны и лживы. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио.По словам Рубио, проблема с разведданными и спутниковой связью была технического характера."Все, что мы делали с Украиной, остается в силе. Это не изменилось. Я имею в виду, что вообще ничего не изменилось", - сказал он.Госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп "раздражен и зол" из-за позиции Украины и отсутствия прогресса в мирных переговорах после того, как посвятил им почти два года.Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не содействует завершению конфликта на Украине и не хочет этого делать. По словам главы Белого дома, Зеленскому пора поручить ведение переговоров кому-то другому. Трамп добавил, что США делятся с Украиной разведданными, много ей дали, но взамен она "не дала ничего".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вэнс отказался назвать Украину союзником СШАСША задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК PatriotПоставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, марко рубио, в мире, новости сво, новости, политика, внешняя политика