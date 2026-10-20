https://crimea.ria.ru/20261020/dikost-chto-budet-s-evropoy-posle-bolshogo-grazhdanskogo-protivostoyaniya-1160318559.html
"Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостояния
"Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостояния - РИА Новости Крым, 20.10.2026
"Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостояния
В Европе – а особенно ярко сегодня во Франции – нарастает большое гражданское противостояние, исход которого может стать плачевным для многих государств. Такое... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T07:49
2026-10-20T07:49
2026-10-20T07:49
мнения
евгений михайлов
политика
европа
россия
мигранты
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/13/1160318763_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_815821bfd08ceef9c31fffa78a7eaaa4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Европе – а особенно ярко сегодня во Франции – нарастает большое гражданское противостояние, исход которого может стать плачевным для многих государств. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов, отметив, что сохранятся те европейские страны, где к власти придут национально-ориентированные правительства, которые договорятся жить в мире с Россией.По мнению Михайлова, на сегодняшний момент роль Европы в разрешении конфликта на Украине между Россией и Западом крайне мала, поскольку сама она разрушается изнутри. Предотвратить катастрофу пока еще можно, "но жесткими методами".Основные погромщики в европейских странах сегодня – это не "недовольные фермеры" и прочие местные жители, которые присоединились, а мигранты – из Африки и арабских стран, которых "запустили и посадили на пособие", отмечает политолог. И делает вывод, что спусковым крючком для кризиса в Европе на фоне проблем в экономике в том числе в отсутствие российского газа станет именно ошибка в миграционной политике."Мы вовремя занялись вот этой политикой миграционной, в том числе и в Крыму Сергей Валерьевич (Аксенов – ред.) очень правильно расставил акценты, чтобы в будущем не допустить того, что происходит во Франции", – отметил Михайлов.Акции протеста и погромы: что происходит в городах Франции Политолог считает, что Европа, а прямо сейчас именно Франция, "на грани большого гражданского противостояния, и не факт, что в нем победит государство", хотя путь к спасению существует."Сохранятся те страны в Европе и будут принимать решения, где придут национально-ориентированные правительства, и которые договорятся с русскими прежде всего", – уверен эксперт.Есть страны, которые уже сегодня понимают, что с русскими, любят они их или не любят, необходимо договариваться."Сейчас мы видим, например, как Словакия выстраивает отношения с Россией. Фицо (Роберт, премьер-министр Словакии – ред.) постановил обменяться военными наблюдателями и так далее...У немцев Мерц (Фридрих, канцлер ФРГ – ред.) потерял всю поддержку – "АДГ" (ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" – ред.) набирает максимум баллов", – привел пример Михайлов.Словакия не будет участвовать в кредитах Киеву – ФицоОднако большая часть стран Европы пока "еще не вразумлена" окончательно и все еще пытается противостоять России, точнее, делать вид. Это губит их самих и лишь отодвигает окончание конфликта на Украине, но не влияет на его прохождение и итоги, добавил он."Британию не считаем – у них там уже большая часть населения скоро тоже будет исламского вероучения, и британский дух тут уходит. Он только в финансах остался и где-то в разведке, но армии сильной нет. Прибалтику я вообще не считаю. Поляки играют свою игру, но они не способны быть какими-то главными переговорщиками", – сказал Михайлов.Он приходит к выводу, что в переговорном процессе, который положит конец украинскому конфликту, Европы может не быть вовсе."Остаются уже другие державы: Россия, Китай, США. Может присоединиться еще Индия к какому-то переговорному процессу, Бразилия. То есть, это уже те игроки, на которых будет выстраиваться новый международный порядок в будущем", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнение Очередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделке Вернется ли Россия к поставкам газа в Европу
европа
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/13/1160318763_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_38821ec55f4b827b3f08c243cdf9e247.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, евгений михайлов, политика, европа, россия, мигранты
"Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостояния
В Европе нарастает большое гражданское противостояние – политолог дал прогноз
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым.
В Европе – а особенно ярко сегодня во Франции – нарастает большое гражданское противостояние, исход которого может стать плачевным для многих государств. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов, отметив, что сохранятся те европейские страны, где к власти придут национально-ориентированные правительства, которые договорятся жить в мире с Россией.
По мнению Михайлова, на сегодняшний момент роль Европы в разрешении конфликта на Украине между Россией и Западом крайне мала, поскольку сама она разрушается изнутри. Предотвратить катастрофу пока еще можно, "но жесткими методами".
"Италия пытается что-то из себя представлять. Все, что происходит в Испании и особенно во Франции сейчас, все, что я вижу на улицах, – это дикость. Это абсолютное отсутствие контроля со стороны государства. И здесь, если повального противостояния армии с определенными группировками погромщиков не произойдет, никто не договорится", – сказал Михайлов.
Основные погромщики в европейских странах сегодня – это не "недовольные фермеры" и прочие местные жители, которые присоединились, а мигранты – из Африки и арабских стран, которых "запустили и посадили на пособие", отмечает политолог. И делает вывод, что спусковым крючком для кризиса в Европе на фоне проблем в экономике в том числе в отсутствие российского газа станет именно ошибка в миграционной политике.
"Мы вовремя занялись вот этой политикой миграционной, в том числе и в Крыму Сергей Валерьевич (Аксенов – ред.) очень правильно расставил акценты, чтобы в будущем не допустить того, что происходит во Франции", – отметил Михайлов.
Политолог считает, что Европа, а прямо сейчас именно Франция, "на грани большого гражданского противостояния, и не факт, что в нем победит государство", хотя путь к спасению существует.
"Сохранятся те страны в Европе и будут принимать решения, где придут национально-ориентированные правительства, и которые договорятся с русскими прежде всего", – уверен эксперт.
Есть страны, которые уже сегодня понимают, что с русскими, любят они их или не любят, необходимо договариваться.
"Сейчас мы видим, например, как Словакия выстраивает отношения с Россией. Фицо (Роберт, премьер-министр Словакии – ред.) постановил обменяться военными наблюдателями и так далее...У немцев Мерц (Фридрих, канцлер ФРГ – ред.) потерял всю поддержку – "АДГ" (ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" – ред.) набирает максимум баллов", – привел пример Михайлов.
Однако большая часть стран Европы пока "еще не вразумлена" окончательно и все еще пытается противостоять России, точнее, делать вид. Это губит их самих и лишь отодвигает окончание конфликта на Украине, но не влияет на его прохождение и итоги, добавил он.
"Британию не считаем – у них там уже большая часть населения скоро тоже будет исламского вероучения, и британский дух тут уходит. Он только в финансах остался и где-то в разведке, но армии сильной нет. Прибалтику я вообще не считаю. Поляки играют свою игру, но они не способны быть какими-то главными переговорщиками", – сказал Михайлов.
Он приходит к выводу, что в переговорном процессе, который положит конец украинскому конфликту, Европы может не быть вовсе.
"Остаются уже другие державы: Россия, Китай, США. Может присоединиться еще Индия к какому-то переговорному процессу, Бразилия. То есть, это уже те игроки, на которых будет выстраиваться новый международный порядок в будущем", – заключил эксперт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: