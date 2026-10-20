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"Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостояния

"Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостояния - РИА Новости Крым, 20.10.2026

"Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостояния

В Европе – а особенно ярко сегодня во Франции – нарастает большое гражданское противостояние, исход которого может стать плачевным для многих государств. Такое... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T07:49

2026-10-20T07:49

2026-10-20T07:49

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мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Европе – а особенно ярко сегодня во Франции – нарастает большое гражданское противостояние, исход которого может стать плачевным для многих государств. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов, отметив, что сохранятся те европейские страны, где к власти придут национально-ориентированные правительства, которые договорятся жить в мире с Россией.По мнению Михайлова, на сегодняшний момент роль Европы в разрешении конфликта на Украине между Россией и Западом крайне мала, поскольку сама она разрушается изнутри. Предотвратить катастрофу пока еще можно, "но жесткими методами".Основные погромщики в европейских странах сегодня – это не "недовольные фермеры" и прочие местные жители, которые присоединились, а мигранты – из Африки и арабских стран, которых "запустили и посадили на пособие", отмечает политолог. И делает вывод, что спусковым крючком для кризиса в Европе на фоне проблем в экономике в том числе в отсутствие российского газа станет именно ошибка в миграционной политике."Мы вовремя занялись вот этой политикой миграционной, в том числе и в Крыму Сергей Валерьевич (Аксенов – ред.) очень правильно расставил акценты, чтобы в будущем не допустить того, что происходит во Франции", – отметил Михайлов.Акции протеста и погромы: что происходит в городах Франции Политолог считает, что Европа, а прямо сейчас именно Франция, "на грани большого гражданского противостояния, и не факт, что в нем победит государство", хотя путь к спасению существует."Сохранятся те страны в Европе и будут принимать решения, где придут национально-ориентированные правительства, и которые договорятся с русскими прежде всего", – уверен эксперт.Есть страны, которые уже сегодня понимают, что с русскими, любят они их или не любят, необходимо договариваться."Сейчас мы видим, например, как Словакия выстраивает отношения с Россией. Фицо (Роберт, премьер-министр Словакии – ред.) постановил обменяться военными наблюдателями и так далее...У немцев Мерц (Фридрих, канцлер ФРГ – ред.) потерял всю поддержку – "АДГ" (ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" – ред.) набирает максимум баллов", – привел пример Михайлов.Словакия не будет участвовать в кредитах Киеву – ФицоОднако большая часть стран Европы пока "еще не вразумлена" окончательно и все еще пытается противостоять России, точнее, делать вид. Это губит их самих и лишь отодвигает окончание конфликта на Украине, но не влияет на его прохождение и итоги, добавил он."Британию не считаем – у них там уже большая часть населения скоро тоже будет исламского вероучения, и британский дух тут уходит. Он только в финансах остался и где-то в разведке, но армии сильной нет. Прибалтику я вообще не считаю. Поляки играют свою игру, но они не способны быть какими-то главными переговорщиками", – сказал Михайлов.Он приходит к выводу, что в переговорном процессе, который положит конец украинскому конфликту, Европы может не быть вовсе."Остаются уже другие державы: Россия, Китай, США. Может присоединиться еще Индия к какому-то переговорному процессу, Бразилия. То есть, это уже те игроки, на которых будет выстраиваться новый международный порядок в будущем", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнение Очередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделке Вернется ли Россия к поставкам газа в Европу

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мнения, евгений михайлов, политика, европа, россия, мигранты