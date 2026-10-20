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Деньги должны идти на поддержку спорта: Путин дал поручение Дегтяреву
Деньги должны идти на поддержку спорта: Путин дал поручение Дегтяреву - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Деньги должны идти на поддержку спорта: Путин дал поручение Дегтяреву
Средства Российского спортивного фонда должны идти непосредственно на поддержку спорта, а не на бюрократический аппарат. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T14:17
2026-10-20T14:17
2026-10-20T14:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Средства Российского спортивного фонда должны идти непосредственно на поддержку спорта, а не на бюрократический аппарат. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым.В ходе встречи руководитель ведомства доложил главе государства, что Российский спортивный фонд заработал в этом году в полную силу. В него поступило почти 43 миллиарда рублей. Из них олимпийские федерации получат 17,9 миллиарда, неолимпийские – 2,4 млрд, адаптивные виды спорта – 1 млрд рублей.Президент также призвал не допускать ситуаций, когда федерации вообще сидят без денег из-за того, что значительная часть бюджетных расходов приходится на вторую половину года.Российский спортивный фонд (РСФ) создан в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина в целях дополнительной финансовой поддержки физической культуры и спорта. Учредитель Фонда - Министерство спорта РФ. Имущество Фонда формируется преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные мероприятия — около 85% от всех поступлений в регулятор азартных игр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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владимир путин (политик), россия, спорт, минспорта рф, михаил дегтярев, деньги, новости
Деньги должны идти на поддержку спорта: Путин дал поручение Дегтяреву
Деньги фонда спорта должны идти на поддержку отрасли, а не на бюрократов – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Средства Российского спортивного фонда должны идти непосредственно на поддержку спорта, а не на бюрократический аппарат. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым.
В ходе встречи руководитель ведомства доложил главе государства, что Российский спортивный фонд заработал в этом году в полную силу. В него поступило почти 43 миллиарда рублей. Из них олимпийские федерации получат 17,9 миллиарда, неолимпийские – 2,4 млрд, адаптивные виды спорта – 1 млрд рублей.
"Это все правильно, надо контролировать, регулировать весь этот процесс, но не должно быть перезабюрокраченности. Эти деньги не должны идти на бюрократический аппарат с машинами, секретарями и так далее, они должны идти на поддержку спорта. Я Вас прошу на это обратить внимание", - обратился Путин к Дегтяреву.
Президент также призвал не допускать ситуаций, когда федерации вообще сидят без денег из-за того, что значительная часть бюджетных расходов приходится на вторую половину года.
Российский спортивный фонд (РСФ) создан в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина в целях дополнительной финансовой поддержки физической культуры и спорта. Учредитель Фонда - Министерство спорта РФ. Имущество Фонда формируется преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные мероприятия — около 85% от всех поступлений в регулятор азартных игр.
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