https://crimea.ria.ru/20261020/chto-znachat-slova-trampa-ob-adekvatnom-otnoshenii-rossii-k-ukraine--politolog-1160362979.html

Что значат слова Трампа об адекватном отношении России к Украине – политолог

Что значат слова Трампа об адекватном отношении России к Украине – политолог - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Что значат слова Трампа об адекватном отношении России к Украине – политолог

Так называемая дизельная сделка между США и Россией знаменует переход к новому этапу взаимоотношений не только между Вашингтоном и Москвой, а в целом системы... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T19:11

2026-10-20T19:11

2026-10-20T19:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Так называемая дизельная сделка между США и Россией знаменует переход к новому этапу взаимоотношений не только между Вашингтоном и Москвой, а в целом системы международных отношений в рамках мировой политики. И, значит, она имеет прямое отношение к разрешению украинского конфликта, что подтверждают и недавние слова Дональда Трампа об адекватном отношении России к Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне американский лидер в выступлении, которое транслировал телеканал Fox News, заявил, что "Россия в вопросе Украины вела себя вполне адекватно". По его словам, РФ не предпринимала каких-либо значительных действий.По мнению Гусева, не только для Трампа, но и для европейских лидеров и вообще для всех на Западе, это было вполне очевидно, причем с самого начала. То есть, с 17 декабря 2021 года, когда Российская Федерация обратилась с соответствующими письмами к генсеку НАТО и лидеру США, на тот момент предшественнику Трампа Джозефу Байдену, с определенными предложениями, касающимися продвижения НАТО на Восток.Следовательно, и Трампу, и всем на Западе были изначально ясны и главные цели России при проведении специальной военной операции, среди которых одна из основных – демилитаризация Украины, отметил он.Этот процесс сегодня происходит особенно активно – настолько, что сомнений у США относительно необходимости завершения конфликта и разумности построения новых отношений с Россией, практически не осталось, добавил эксперт."Ситуация на поле боя в зоне проведения специальной военной операции диктует фактически это мировоззрение для американского лидера Дональда Трампа и европейских лидеров... Здесь, что называется, все ясно, как белый день", – сказал Гусев.Следовательно, делает он вывод, Трамп прекрасно понимает, что с Россией следует если не дружить, то во всяком случае сохранять нормальные деловые, по возможности многовекторные отношения."Что, собственно, он сейчас и делает, заключив так называемую "дизельную сделку", – заметил Гусев.И, по мнению политолога, эта сделка ко многому обязывает Соединенные Штаты в условиях, когда весь мир переживает достаточно сложный этап в развитии всей своей системы безопасности.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что даст российскому бюджету сделка с США по дизелю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вэнс отказался назвать Украину союзником СШАТопливная сделка РФ и США отвечает интересам мировых энергетических рынков - КремльОчередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделке

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сша, украина, россия, мнения, политика, александр гусев