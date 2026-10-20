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Что значат слова Трампа об адекватном отношении России к Украине – политолог
Что значат слова Трампа об адекватном отношении России к Украине – политолог - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Что значат слова Трампа об адекватном отношении России к Украине – политолог
Так называемая дизельная сделка между США и Россией знаменует переход к новому этапу взаимоотношений не только между Вашингтоном и Москвой, а в целом системы... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T19:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Так называемая дизельная сделка между США и Россией знаменует переход к новому этапу взаимоотношений не только между Вашингтоном и Москвой, а в целом системы международных отношений в рамках мировой политики. И, значит, она имеет прямое отношение к разрешению украинского конфликта, что подтверждают и недавние слова Дональда Трампа об адекватном отношении России к Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне американский лидер в выступлении, которое транслировал телеканал Fox News, заявил, что "Россия в вопросе Украины вела себя вполне адекватно". По его словам, РФ не предпринимала каких-либо значительных действий.По мнению Гусева, не только для Трампа, но и для европейских лидеров и вообще для всех на Западе, это было вполне очевидно, причем с самого начала. То есть, с 17 декабря 2021 года, когда Российская Федерация обратилась с соответствующими письмами к генсеку НАТО и лидеру США, на тот момент предшественнику Трампа Джозефу Байдену, с определенными предложениями, касающимися продвижения НАТО на Восток.Следовательно, и Трампу, и всем на Западе были изначально ясны и главные цели России при проведении специальной военной операции, среди которых одна из основных – демилитаризация Украины, отметил он.Этот процесс сегодня происходит особенно активно – настолько, что сомнений у США относительно необходимости завершения конфликта и разумности построения новых отношений с Россией, практически не осталось, добавил эксперт."Ситуация на поле боя в зоне проведения специальной военной операции диктует фактически это мировоззрение для американского лидера Дональда Трампа и европейских лидеров... Здесь, что называется, все ясно, как белый день", – сказал Гусев.Следовательно, делает он вывод, Трамп прекрасно понимает, что с Россией следует если не дружить, то во всяком случае сохранять нормальные деловые, по возможности многовекторные отношения."Что, собственно, он сейчас и делает, заключив так называемую "дизельную сделку", – заметил Гусев.И, по мнению политолога, эта сделка ко многому обязывает Соединенные Штаты в условиях, когда весь мир переживает достаточно сложный этап в развитии всей своей системы безопасности.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что даст российскому бюджету сделка с США по дизелю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вэнс отказался назвать Украину союзником СШАТопливная сделка РФ и США отвечает интересам мировых энергетических рынков - КремльОчередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделке
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сша, украина, россия, мнения, политика, александр гусев
Что значат слова Трампа об адекватном отношении России к Украине – политолог
Оценка Трампом действий РФ на Украине подтверждают значимость "дизельной сделки" - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым
. Так называемая дизельная сделка между США и Россией знаменует переход к новому этапу взаимоотношений не только между Вашингтоном и Москвой, а в целом системы международных отношений в рамках мировой политики. И, значит, она имеет прямое отношение к разрешению украинского конфликта, что подтверждают и недавние слова Дональда Трампа об адекватном отношении России к Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Накануне американский лидер в выступлении, которое транслировал телеканал Fox News, заявил, что "Россия в вопросе Украины вела себя вполне адекватно". По его словам, РФ не предпринимала каких-либо значительных действий.
По мнению Гусева, не только для Трампа, но и для европейских лидеров и вообще для всех на Западе, это было вполне очевидно, причем с самого начала. То есть, с 17 декабря 2021 года, когда Российская Федерация обратилась с соответствующими письмами к генсеку НАТО и лидеру США, на тот момент предшественнику Трампа Джозефу Байдену, с определенными предложениями, касающимися продвижения НАТО на Восток.
"Что получилось в итоге? Эти бумаги задвинули очень далеко. Пришла отписка. При этом ситуация, которая складывалась в Европе с приближением к нашим границам североатлантического блока, стала взрывоопасной, а Украина стремилась в НАТО. Система национальной безопасности России оказалась в опасности. Это отлично понимал Байден, и это отлично понимает Трамп", – сказал Гусев.
Следовательно, и Трампу, и всем на Западе были изначально ясны и главные цели России при проведении специальной военной операции, среди которых одна из основных – демилитаризация Украины, отметил он.
Этот процесс сегодня происходит особенно активно – настолько, что сомнений у США относительно необходимости завершения конфликта и разумности построения новых отношений с Россией, практически не осталось, добавил эксперт.
"Ситуация на поле боя в зоне проведения специальной военной операции диктует фактически это мировоззрение для американского лидера Дональда Трампа и европейских лидеров... Здесь, что называется, все ясно, как белый день", – сказал Гусев.
Следовательно, делает он вывод, Трамп прекрасно понимает, что с Россией следует если не дружить, то во всяком случае сохранять нормальные деловые, по возможности многовекторные отношения.
"Что, собственно, он сейчас и делает, заключив так называемую "дизельную сделку", – заметил Гусев.
И, по мнению политолога, эта сделка ко многому обязывает Соединенные Штаты в условиях, когда весь мир переживает достаточно сложный этап в развитии всей своей системы безопасности.
"И от того, куда пойдут Соединенные Штаты, Россия и Китай, во многом будет зависеть в целом ситуация в мире и развитие мировой системы и безопасности человечества... И мне кажется, что эта сделка между Соединенными Штатами и Россией знаменует переход к новому этапу взаимоотношений не только в рамках российско-американских отношений, но и в целом в рамках мировой политики и системы международных отношений", – заключил эксперт.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал
, что даст российскому бюджету сделка с США по дизелю.
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