https://crimea.ria.ru/20261020/chs-na-yuzhnom-beregu-kryma-i-nachalo-otopitelnogo-sezona---glavnoe-za-den-1160372479.html

ЧС на Южном берегу Крыма и начало отопительного сезона - главное за день

ЧС на Южном берегу Крыма и начало отопительного сезона - главное за день - РИА Новости Крым, 20.10.2026

ЧС на Южном берегу Крыма и начало отопительного сезона - главное за день

На Южном берегу Крыма введен режим ЧС. Окружение Владимира Зеленского сотрудничало с мексиканскими наркокартелями, заявили в Службе внешней разведки. Российские РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T22:58

2026-10-20T22:58

2026-10-20T22:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма введен режим ЧС. Окружение Владимира Зеленского сотрудничало с мексиканскими наркокартелями, заявили в Службе внешней разведки. Российские спортсмены получили право выступать под своим флагом и гимном в 24 видах спорта. В учреждениях образования РФ правоохранители пресекли 65 нападений. Почти 24 тысячи предприятий Крыма получат господдержку в условиях режима ЧС. В Алуште, Симферополе и Севастополе начинается отопительный сезон.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Подтопление в Кореизе признали природной ЧССитуация с подтоплениями в южнобережном поселке Кореиз признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. В поселке эвакуировали семь человек, в том числе одного ребенка из домов в непосредственной близости к реке. Трое из них находятся в ПВР.На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма, сообщила руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы. К ликвидации последствий ЧС привлечены 200 человек и свыше 35 единиц техники.Режим Зеленского в связке с наркокартелями МексикиВо время расследования деятельности мексиканских наркокартелей спецслужбы США получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима Владимира Зеленского. В частности, обучению мексиканских боевиков управлению БПЛА.Спортсмены РФ могут выступать под флагом и гимном в 24 видах спортаВзрослые спортсмены из России получили право выступать под флагом и гимном на международных турнирах по 24 видам спорта, юниоры – по 29 видам. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр спорта страны, глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев. По его словам, Россия готовится к юношеской Олимпиаде, которая пройдет в ноябре в Дакаре (Сенегал), а также к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.В России в учреждениях образования предотвращены 65 нападенийСотрудники МВД России предотвратили в этом году 65 нападений в образовательных учреждениях более чем в 30 субъектах Федерации. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев."Только в текущем году благодаря поступившей информации удалось не допустить 20 вооруженных нападений в образовательных организациях. Всего предотвращено 65 таких происшествий более чем в 30 субъектах Российской Федерации"- сказал он.Крымские предприятия получат господдержку в условиях режима ЧСБолее 3,2 тысячи предприятий общественного питания, средств размещения и туристических фирм Крыма подали заявления на предоставление поддержки в условиях действия режима ЧС в регионе. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов."Уже завершены два этапа приема заявок на предоставление поддержки, в рамках которых рассмотрено более 3,2 тысячи заявлений от предприятий общественного питания, средств размещения и туристических фирм, в которых трудятся свыше 36 тысяч крымчан. Общая сумма поддержки составляет порядка 3 млрд рублей", – сообщил он.В Крыму при стройках вырубили 200 гектаров лесаВ Крыму при строительстве дорог и передаче земель под промышленные объекты было вырублено более 200 га лесов. Ведутся работы по компенсационной высадке деревьев. Об этом говорилось в ходе заседания комитета по экологии и природным ресурсам Госсовета Крыма."В результате рубки лесных насаждений при строительстве автомобильных дорог или перевода земель лесного фонда в земли промышленности возникли обязательства на общей площади 228 га", – сообщили в Госсовете РК со ссылкой на данные Минприроды Крыма.Отопительный сезон в Крыму и СевастополеСимферополе с 21 октября начнут подавать тепло в социальные объекты, отопительный сезон для многоквартирных домов начнется 26 октября. В Алуште с 20 октября запускают отопление на объектах социальной сферы, отметила глава администрации Алушты Галина Огнева.В Севастополе отопительный сезон стартует 24 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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