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Часть Севастополя обесточена: в городе ввели режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Часть Севастополя обесточена: в городе ввели режим ограничения электроснабжения
Часть Севастополя обесточена: в городе ввели режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Часть Севастополя обесточена: в городе ввели режим ограничения электроснабжения
Утром во вторник, 20 октября, в Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T09:07
2026-10-20T09:07
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новости севастополя
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Утром во вторник, 20 октября, в Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в своем канале в МАКС.По данным предприятия, до 10:00 света частично не будет у потребителей, проживающих в Инкермане, Балаклаве и Балаклавском районе, Казачьей бухте, а также на почти 90 улицах Севастополя.Ранее сообщалось, что в Крыму вероятны аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим ограничения потребления электричества. Утром город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма, утром во вторник частично остались без света из-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Крыма осталась без воды: где отключилиЧасть Керчи останется без газа 20 октябряКрасногвардейский район частично обесточат 20 октября
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севастополь, новости севастополя, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма
Часть Севастополя обесточена: в городе ввели режим ограничения электроснабжения

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

09:07 20.10.2026
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Утром во вторник, 20 октября, в Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в своем канале в МАКС.
"По команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления в 08:32 20 октября введен режим временного ограничения электроснабжения", – говорится в сообщении.
По данным предприятия, до 10:00 света частично не будет у потребителей, проживающих в Инкермане, Балаклаве и Балаклавском районе, Казачьей бухте, а также на почти 90 улицах Севастополя.
Ранее сообщалось, что в Крыму вероятны аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим ограничения потребления электричества. Утром город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма, утром во вторник частично остались без света из-за аварии.
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