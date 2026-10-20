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Часть Севастополя обесточена: в городе ввели режим ограничения электроснабжения

Часть Севастополя обесточена: в городе ввели режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Часть Севастополя обесточена: в городе ввели режим ограничения электроснабжения

Утром во вторник, 20 октября, в Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T09:07

2026-10-20T09:07

2026-10-20T09:07

севастополь

новости севастополя

севастопольэнерго

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Утром во вторник, 20 октября, в Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в своем канале в МАКС.По данным предприятия, до 10:00 света частично не будет у потребителей, проживающих в Инкермане, Балаклаве и Балаклавском районе, Казачьей бухте, а также на почти 90 улицах Севастополя.Ранее сообщалось, что в Крыму вероятны аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим ограничения потребления электричества. Утром город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма, утром во вторник частично остались без света из-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Крыма осталась без воды: где отключилиЧасть Керчи останется без газа 20 октябряКрасногвардейский район частично обесточат 20 октября

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2026

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