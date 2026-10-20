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Часть Крыма осталась без воды: где отключили

Часть Крыма осталась без воды: где отключили - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Часть Крыма осталась без воды: где отключили

Около 10 населенных пунктов Крыма во вторник, 20 октября, остались без воды в связи с ремонтными работами, в том числе на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T08:25

2026-10-20T08:25

2026-10-20T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Около 10 населенных пунктов Крыма во вторник, 20 октября, остались без воды в связи с ремонтными работами, в том числе на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма"."20 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", – говорится в сообщении.Так, ориентировочно до 17:00 водоснабжение отключено в Бахчисарае (улицы Македонского, Куйбышева, Чехова, Строительная, Кооперативная, Миндальная, Ялтинская, Яновского, Пирогова, Гайдара, Шевченко, Серова, Свидерского, Гризодубовой, Ракитского, Щорса, Подгородняя, Громова, Вишневая, Ватутина), селах Береговое, Табачное, Скалистое, Красный Мак, Холмовка.Также из-за аварии на сетях "Крымэнерго" до 11:30 без воды осталось село Петровка в Джанкойском районе. До 17:00 ориентировочно отключено водоснабжение в Джанкое на улице Рюмшина и в селе Краснознаменка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария оставила без света Алупку и два поселка на ЮБКЧасть Керчи останется без газа 20 октябряАвария обесточила десяток населенных пунктов в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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