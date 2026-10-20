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Часть Крыма осталась без воды: где отключили
Часть Крыма осталась без воды: где отключили - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Часть Крыма осталась без воды: где отключили
Около 10 населенных пунктов Крыма во вторник, 20 октября, остались без воды в связи с ремонтными работами, в том числе на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T08:25
2026-10-20T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Около 10 населенных пунктов Крыма во вторник, 20 октября, остались без воды в связи с ремонтными работами, в том числе на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма"."20 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", – говорится в сообщении.Так, ориентировочно до 17:00 водоснабжение отключено в Бахчисарае (улицы Македонского, Куйбышева, Чехова, Строительная, Кооперативная, Миндальная, Ялтинская, Яновского, Пирогова, Гайдара, Шевченко, Серова, Свидерского, Гризодубовой, Ракитского, Щорса, Подгородняя, Громова, Вишневая, Ватутина), селах Береговое, Табачное, Скалистое, Красный Мак, Холмовка.Также из-за аварии на сетях "Крымэнерго" до 11:30 без воды осталось село Петровка в Джанкойском районе. До 17:00 ориентировочно отключено водоснабжение в Джанкое на улице Рюмшина и в селе Краснознаменка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария оставила без света Алупку и два поселка на ЮБКЧасть Керчи останется без газа 20 октябряАвария обесточила десяток населенных пунктов в Крыму
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Часть Крыма осталась без воды: где отключили
В Крыму около 10 населенных пунктов во вторник остались без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Около 10 населенных пунктов Крыма во вторник, 20 октября, остались без воды в связи с ремонтными работами, в том числе на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"20 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", – говорится в сообщении.
Так, ориентировочно до 17:00 водоснабжение отключено в Бахчисарае (улицы Македонского, Куйбышева, Чехова, Строительная, Кооперативная, Миндальная, Ялтинская, Яновского, Пирогова, Гайдара, Шевченко, Серова, Свидерского, Гризодубовой, Ракитского, Щорса, Подгородняя, Громова, Вишневая, Ватутина), селах Береговое, Табачное, Скалистое, Красный Мак, Холмовка.
Также из-за аварии на сетях "Крымэнерго" до 11:30 без воды осталось село Петровка в Джанкойском районе. До 17:00 ориентировочно отключено водоснабжение в Джанкое на улице Рюмшина и в селе Краснознаменка.
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