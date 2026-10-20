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Почти 24 тысячи предприятий Крыма получат господдержку в условиях режима ЧС - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Почти 24 тысячи предприятий Крыма получат господдержку в условиях режима ЧС
Почти 24 тысячи предприятий Крыма получат господдержку в условиях режима ЧС - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Почти 24 тысячи предприятий Крыма получат господдержку в условиях режима ЧС
Более 3,2 тысячи предприятий общественного питания, средств размещения и туристических фирм Крыма подали заявления на предоставление поддержки в условиях... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T09:29
2026-10-20T10:21
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новости крыма
режим чс
владимир константинов
бизнес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Более 3,2 тысячи предприятий общественного питания, средств размещения и туристических фирм Крыма подали заявления на предоставление поддержки в условиях действия режима ЧС в регионе. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в своем канале в МАКС.По его информации, 16 октября завершился третий этап приема заявок, на поддержку планируется направить до 150 млн рублей.Также в сентябре 484 предприятиям Крыма приостановили налоговые проверки, продлили сроки взыскания задолженностей, заморозили пени и рассрочки взносов. Эти меры поддержки реализуются в рамках постановления правительства РФ, отметил Константинов."По предварительным оценкам, общее количество потенциальных получателей поддержки на полуострове - 23,9 тысячи. Перечень мер поддержки бизнеса дополняется и меняется, исходя из текущей ситуации", – добавил председатель Госсовета Крыма.12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов.Ранее сообщалось, что единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника начали получать предприятия туристической отрасли и сферы общественного питания Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев информировал, что предприниматели города могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов.В начале сентября глава РК Сергей Аксенов заявил, что правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь получил почти 600 млн рублей на поддержку туризма и общепитаВ Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнесаКак комитет по работе с инвесторами в Крыму помогает предпринимателям
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крым, новости крыма, режим чс, владимир константинов, бизнес, крымский бизнес, господдержка
Почти 24 тысячи предприятий Крыма получат господдержку в условиях режима ЧС

В Крыму 23,9 тысячи предприятий в условиях режима ЧС получат господдержку

09:29 20.10.2026 (обновлено: 10:21 20.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Республики Крым
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Более 3,2 тысячи предприятий общественного питания, средств размещения и туристических фирм Крыма подали заявления на предоставление поддержки в условиях действия режима ЧС в регионе. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в своем канале в МАКС.
"Уже завершены два этапа приема заявок на предоставление поддержки, в рамках которых рассмотрено более 3,2 тысячи заявлений от предприятий общественного питания, средств размещения и туристических фирм, в которых трудятся свыше 36 тысяч крымчан. Общая сумма поддержки составляет порядка 3 млрд рублей", – написал Константинов.
По его информации, 16 октября завершился третий этап приема заявок, на поддержку планируется направить до 150 млн рублей.
Также в сентябре 484 предприятиям Крыма приостановили налоговые проверки, продлили сроки взыскания задолженностей, заморозили пени и рассрочки взносов. Эти меры поддержки реализуются в рамках постановления правительства РФ, отметил Константинов.
"По предварительным оценкам, общее количество потенциальных получателей поддержки на полуострове - 23,9 тысячи. Перечень мер поддержки бизнеса дополняется и меняется, исходя из текущей ситуации", – добавил председатель Госсовета Крыма.
12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов.
Ранее сообщалось, что единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника начали получать предприятия туристической отрасли и сферы общественного питания Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев информировал, что предприниматели города могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов.
В начале сентября глава РК Сергей Аксенов заявил, что правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников.
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