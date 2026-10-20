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Безэкипажные танки и боевые машины прикрытия создают для армии России
Безэкипажные танки и боевые машины прикрытия создают для армии России - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Безэкипажные танки и боевые машины прикрытия создают для армии России
Безэкипажные танки и боевые машины в скором времени могут появиться в армии России. Их эффективность уже проверяется в рамках учений "Центр-2026". Об этом... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T23:17
2026-10-20T23:17
2026-10-20T23:17
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
юнус-бек евкуров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Безэкипажные танки и боевые машины в скором времени могут появиться в армии России. Их эффективность уже проверяется в рамках учений "Центр-2026". Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в интервью телеканалу "Звезда".Заместитель министра обороны отметил, что безэкипажные системы на данном этапе развития справляются с задачами медленнее личного состава, но позволяют сохранить жизни бойцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, юнус-бек евкуров
Безэкипажные танки и боевые машины прикрытия создают для армии России
В армии России появятся подразделения безэкипажной бронетехники