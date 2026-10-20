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Безэкипажные танки и боевые машины прикрытия создают для армии России - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Безэкипажные танки и боевые машины прикрытия создают для армии России
Безэкипажные танки и боевые машины прикрытия создают для армии России - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Безэкипажные танки и боевые машины прикрытия создают для армии России
Безэкипажные танки и боевые машины в скором времени могут появиться в армии России. Их эффективность уже проверяется в рамках учений "Центр-2026". Об этом... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T23:17
2026-10-20T23:17
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
юнус-бек евкуров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Безэкипажные танки и боевые машины в скором времени могут появиться в армии России. Их эффективность уже проверяется в рамках учений "Центр-2026". Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в интервью телеканалу "Звезда".Заместитель министра обороны отметил, что безэкипажные системы на данном этапе развития справляются с задачами медленнее личного состава, но позволяют сохранить жизни бойцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, юнус-бек евкуров
Безэкипажные танки и боевые машины прикрытия создают для армии России

В армии России появятся подразделения безэкипажной бронетехники

23:17 20.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкУчения ОДКБ в Челябинской области
Учения ОДКБ в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Безэкипажные танки и боевые машины в скором времени могут появиться в армии России. Их эффективность уже проверяется в рамках учений "Центр-2026". Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в интервью телеканалу "Звезда".
"С 2019 года мы работаем над машиной, которая неплохо себя показала в зоне СВО. Это боевая машина по прикрытию танков, мы ее называем БМПТ. У нее есть хорошие вооружения, прицелы, наблюдательные приборы, и она тоже сделана безэкипажной. И у нас должны появиться безэкипажные танковые подразделения - это то, что мы сейчас апробировали на полигоне", - рассказал Евкуров.
Заместитель министра обороны отметил, что безэкипажные системы на данном этапе развития справляются с задачами медленнее личного состава, но позволяют сохранить жизни бойцов.
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Министерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовостиЮнус-Бек Евкуров
 
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