https://crimea.ria.ru/20261020/bezekipazhnye-tanki-i-boevye-mashiny-prikrytiya-sozdayut-dlya-armii-rossii-1160376526.html

Безэкипажные танки и боевые машины прикрытия создают для армии России

Безэкипажные танки и боевые машины прикрытия создают для армии России - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Безэкипажные танки и боевые машины прикрытия создают для армии России

Безэкипажные танки и боевые машины в скором времени могут появиться в армии России. Их эффективность уже проверяется в рамках учений "Центр-2026". Об этом... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T23:17

2026-10-20T23:17

2026-10-20T23:17

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

юнус-бек евкуров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Безэкипажные танки и боевые машины в скором времени могут появиться в армии России. Их эффективность уже проверяется в рамках учений "Центр-2026". Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в интервью телеканалу "Звезда".Заместитель министра обороны отметил, что безэкипажные системы на данном этапе развития справляются с задачами медленнее личного состава, но позволяют сохранить жизни бойцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, юнус-бек евкуров