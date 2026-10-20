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Авария оставила без света Алупку и два поселка на ЮБК
Авария оставила без света Алупку и два поселка на ЮБК - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Авария оставила без света Алупку и два поселка на ЮБК
Город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма, утром во вторник частично остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в Единой дежурной... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T06:58
2026-10-20T06:58
2026-10-20T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма, утром во вторник частично остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Ялты.Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы.Сразу после полуночи Большая Ялта полностью осталась без света из-за аварийного отключения. В 0.29 электроснабжение частично восстановили. Отмечалось, что обесточенными оставались населенные пункты от пгт Ливадия до Фороса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Авария оставила без света Алупку и два поселка на ЮБК
Алупка и два поселка на ЮБК частично обесточены из-за аварии
06:58 20.10.2026 (обновлено: 07:02 20.10.2026)