Рейтинг@Mail.ru
Авария оставила без света Алупку и два поселка на ЮБК - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261020/avariya-ostavila-bez-sveta-alupku-i-dva-poselka-na-yubk-1160342071.html
Авария оставила без света Алупку и два поселка на ЮБК
Авария оставила без света Алупку и два поселка на ЮБК - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Авария оставила без света Алупку и два поселка на ЮБК
Город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма, утром во вторник частично остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в Единой дежурной... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T06:58
2026-10-20T07:02
большая ялта
ялта
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
новости крыма
крым
алупка
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111674/21/1116742181_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_e704ee4d6075a969bbc6a805a656a52d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма, утром во вторник частично остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Ялты.Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы.Сразу после полуночи Большая Ялта полностью осталась без света из-за аварийного отключения. В 0.29 электроснабжение частично восстановили. Отмечалось, что обесточенными оставались населенные пункты от пгт Ливадия до Фороса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
большая ялта
ялта
крым
алупка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111674/21/1116742181_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_b7908e201ae3ad63954bf5877f21fea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
большая ялта, ялта, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, новости крыма, крым, алупка
Авария оставила без света Алупку и два поселка на ЮБК

Алупка и два поселка на ЮБК частично обесточены из-за аварии

06:58 20.10.2026 (обновлено: 07:02 20.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкЮжный берег Крыма. Алупка
Южный берег Крыма. Алупка - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма, утром во вторник частично остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Ялты.
"Аварийное отключение по линии Крымэнерго! Частично: г. Алупка, пгт Массандра, пгт Никита", - говорится в сообщении.
Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы.
Сразу после полуночи Большая Ялта полностью осталась без света из-за аварийного отключения. В 0.29 электроснабжение частично восстановили. Отмечалось, что обесточенными оставались населенные пункты от пгт Ливадия до Фороса.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Большая ЯлтаЯлтаОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаНовости КрымаКрымАлупка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:42Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света
08:39За ночь над Россией сбили 136 украинских беспилотников
08:35Новости Крыма - главное на утро 20 октября
08:25Часть Крыма осталась без воды: где отключили
08:18Удар с воздуха: на Украине поражены логистические центры и суда с военным грузом
08:14Халатность или диверсия: как погиб линкор "Императрица Мария"
08:10Шторм в Крыму: повалены деревья и подтоплены дома
07:50Подтопления в Кореизе: ситуацию признали природной ЧС
07:49"Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостояния
07:36Глава МИД Ирана заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и Москвы
07:19Южный берег Крыма снова зальет дождями - объявлено экстренное предупреждение
06:58Авария оставила без света Алупку и два поселка на ЮБК
06:45На правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУ
06:29США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot
06:02Работа и зарплата – какие профессии востребованы в Крыму
00:01В тылу циклона: погода в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 октября
23:09Зеленский не хочет завершать украинский конфликт – Трамп
22:33Кадровые перестановки в Кабмине и паводки в Крыму: главное за день
21:55На 145 улицах Алушты отремонтируют освещение
Лента новостейМолния