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Атака на Курскую область: трое пострадали и 17 тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Атака на Курскую область: трое пострадали и 17 тысяч человек остались без света
Атака на Курскую область: трое пострадали и 17 тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Атака на Курскую область: трое пострадали и 17 тысяч человек остались без света
Во вторник, 20 октября, в Курской области ВСУ атаковали объект энергетики, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T13:37
2026-10-20T13:37
курская область
атаки всу
александр хинштейн
отключение электроэнергии
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 20 октября, в Курской области ВСУ атаковали объект энергетики, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в МАКС.Он отметил, что один пострадавший от госпитализации отказался, двоих доставят в больницу Курска.В результате атаки обесточены почти 17 тысяч абонентов в Октябрьском и Курчатовском районах региона. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения после обследования территории.Ранее сообщалось, что за минувшую ночь над 14 регионами России, в том числе в небе над Курской областью, силы ПВО ликвидировали 136 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Ленобласти: власти рассказали о масштабах поврежденийВСУ атаковали автобус в Краснодар в ЛНР: погиб водитель и ранены 10 пассажировПожар вспыхнул на предприятии в Югре после атаки украинских дронов
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РИА Новости Крым
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курская область, атаки всу, александр хинштейн, отключение электроэнергии, новости сво, новости
Атака на Курскую область: трое пострадали и 17 тысяч человек остались без света

Три человека пострадали при украинской атаке на объект энергетики в Курской области

13:37 20.10.2026
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 20 октября, в Курской области ВСУ атаковали объект энергетики, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в МАКС.
"Сегодня вражеский БПЛА самолетного типа атаковал объект энергетики в Октябрьском районе. К сожалению, пострадали трое мужчин", – написал глава региона.
Он отметил, что один пострадавший от госпитализации отказался, двоих доставят в больницу Курска.
В результате атаки обесточены почти 17 тысяч абонентов в Октябрьском и Курчатовском районах региона. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения после обследования территории.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь над 14 регионами России, в том числе в небе над Курской областью, силы ПВО ликвидировали 136 украинских беспилотников.
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Курская областьАтаки ВСУАлександр ХинштейнОтключение электроэнергииНовости СВОНовости
 
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