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Атака на Курскую область: трое пострадали и 17 тысяч человек остались без света

Атака на Курскую область: трое пострадали и 17 тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Атака на Курскую область: трое пострадали и 17 тысяч человек остались без света

Во вторник, 20 октября, в Курской области ВСУ атаковали объект энергетики, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T13:37

2026-10-20T13:37

2026-10-20T13:37

курская область

атаки всу

александр хинштейн

отключение электроэнергии

новости сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 20 октября, в Курской области ВСУ атаковали объект энергетики, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в МАКС.Он отметил, что один пострадавший от госпитализации отказался, двоих доставят в больницу Курска.В результате атаки обесточены почти 17 тысяч абонентов в Октябрьском и Курчатовском районах региона. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения после обследования территории.Ранее сообщалось, что за минувшую ночь над 14 регионами России, в том числе в небе над Курской областью, силы ПВО ликвидировали 136 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Ленобласти: власти рассказали о масштабах поврежденийВСУ атаковали автобус в Краснодар в ЛНР: погиб водитель и ранены 10 пассажировПожар вспыхнул на предприятии в Югре после атаки украинских дронов

курская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, атаки всу, александр хинштейн, отключение электроэнергии, новости сво, новости