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Армия России освободила Тимошевку в Запорожской области
Армия России освободила Тимошевку в Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Армия России освободила Тимошевку в Запорожской области
Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Тимошевка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T12:05
2026-10-20T12:05
2026-10-20T12:10
новости сво
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всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Тимошевка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Днем ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Омельник в Запорожской области. 17 октября армия России освободили населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области, а также Малокатериновку в Запорожской и Великомихайловкое в Днепропетровской областях. 16 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что с начала года российские военные освободили 6,5 тысяч квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "восток"
Армия России освободила Тимошевку в Запорожской области
Тимошевка в Запорожской области перешла под контроль России
12:05 20.10.2026 (обновлено: 12:10 20.10.2026)