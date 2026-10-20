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Армия России освободила Тимошевку в Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Армия России освободила Тимошевку в Запорожской области
Армия России освободила Тимошевку в Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Армия России освободила Тимошевку в Запорожской области
Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Тимошевка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T12:05
2026-10-20T12:10
новости сво
министерство обороны рф
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Тимошевка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Днем ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Омельник в Запорожской области. 17 октября армия России освободили населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области, а также Малокатериновку в Запорожской и Великомихайловкое в Днепропетровской областях. 16 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что с начала года российские военные освободили 6,5 тысяч квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "восток"
Армия России освободила Тимошевку в Запорожской области

Тимошевка в Запорожской области перешла под контроль России

12:05 20.10.2026 (обновлено: 12:10 20.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Тимошевка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Тимошевка Запорожской области", - сказано в сообщении военного ведомства во вторник.
Днем ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Омельник в Запорожской области. 17 октября армия России освободили населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области, а также Малокатериновку в Запорожской и Великомихайловкое в Днепропетровской областях.
16 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что с начала года российские военные освободили 6,5 тысяч квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.
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Новости СВОМинистерство обороны РФЗапорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Восток"
 
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