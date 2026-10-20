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Армия России освободила Тимошевку в Запорожской области

Армия России освободила Тимошевку в Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Армия России освободила Тимошевку в Запорожской области

Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Тимошевка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T12:05

2026-10-20T12:05

2026-10-20T12:10

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всу (вооруженные силы украины)

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потери всу

группировка войск "восток"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Тимошевка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Днем ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Омельник в Запорожской области. 17 октября армия России освободили населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области, а также Малокатериновку в Запорожской и Великомихайловкое в Днепропетровской областях. 16 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что с начала года российские военные освободили 6,5 тысяч квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "восток"