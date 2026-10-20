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90 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией за день - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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90 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией за день
90 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией за день - РИА Новости Крым, 20.10.2026
90 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией за день
В течение дня над Крымом, Черным морем и еще четырьмя регионами России ликвидировали 90 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В течение дня над Крымом, Черным морем и еще четырьмя регионами России ликвидировали 90 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Удары отражались с 8 утра до 20:00 вторника.Ранее сообщалось, что во вторник, 20 октября, в Курской области ВСУ атаковали объект энергетики, пострадали три человека. В течение минувшей ночи над 14 регионами России, силы ПВО ликвидировали 136 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, министерство обороны рф, крым, черное море, атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
90 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией за день

Над Россией и Черным морем во вторник сбили 90 беспилотников ВСУ

20:23 20.10.2026 (обновлено: 20:30 20.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В течение дня над Крымом, Черным морем и еще четырьмя регионами России ликвидировали 90 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Удары отражались с 8 утра до 20:00 вторника.
"Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во вторник, 20 октября, в Курской области ВСУ атаковали объект энергетики, пострадали три человека. В течение минувшей ночи над 14 регионами России, силы ПВО ликвидировали 136 украинских беспилотников.
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