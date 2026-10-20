https://crimea.ria.ru/20261020/90-bespilotnikov-vsu-unichtozheny-nad-rossiey-za-den-1160374936.html

90 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией за день

90 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией за день - РИА Новости Крым, 20.10.2026

90 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией за день

В течение дня над Крымом, Черным морем и еще четырьмя регионами России ликвидировали 90 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T20:23

2026-10-20T20:23

2026-10-20T20:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В течение дня над Крымом, Черным морем и еще четырьмя регионами России ликвидировали 90 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Удары отражались с 8 утра до 20:00 вторника.Ранее сообщалось, что во вторник, 20 октября, в Курской области ВСУ атаковали объект энергетики, пострадали три человека. В течение минувшей ночи над 14 регионами России, силы ПВО ликвидировали 136 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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