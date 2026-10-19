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Жительница Крыма задержана за съемку объектов ПВО
Жительница Крыма задержана за съемку объектов ПВО - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Жительница Крыма задержана за съемку объектов ПВО
Крымчанка задержана за передачу ГУР сведений об объектах российской ПВО, сообщили в ФСБ РФ. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T09:33
2026-10-19T09:33
2026-10-19T09:43
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Крымчанка задержана за передачу ГУР сведений об объектах российской ПВО, сообщили в ФСБ РФ.По заданию куратора женщина фотографировала и снимала объекты ПВО, расположенные в регионе. Собранные сведения она передавала иностранной спецслужбе.Отмечается, что данную информацию в дальнейшем могли использовать ВСУ для планирования нанесения ракетно-артиллерийских ударов.Крымчанка была задержана сотрудниками ФСБ России.Возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Женщина находится под стражей.Ранее сообщалось, что 50-летний житель Красноперекопского района Крыма пойдет под суд за передачу СБУ данных о военных объектах в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 летСнимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизменуУправляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке
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РИА Новости Крым
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена
Жительница Крыма задержана за съемку объектов ПВО
Жительница Крыма задержана за съемку объектов ПВО и передачу данных Украине — ФСБ
09:33 19.10.2026 (обновлено: 09:43 19.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Крымчанка задержана за передачу ГУР сведений об объектах российской ПВО, сообщили в ФСБ РФ.
"Установлено, что жительница поселка городского типа Черноморского Республики Крым посредством интернет-мессенджера WhatsApp инициативно установила контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.
По заданию куратора женщина фотографировала и снимала объекты ПВО, расположенные в регионе. Собранные сведения она передавала иностранной спецслужбе.
Отмечается, что данную информацию в дальнейшем могли использовать ВСУ для планирования нанесения ракетно-артиллерийских ударов.
Крымчанка была задержана сотрудниками ФСБ России.
Возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Женщина находится под стражей.
Ранее сообщалось, что 50-летний житель Красноперекопского района Крыма пойдет под суд за передачу
СБУ данных о военных объектах в Крыму.
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