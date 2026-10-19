https://crimea.ria.ru/20261019/zhitelnitsa-kryma-zaderzhana-za-semku-obektov-pvo-1160310649.html

Жительница Крыма задержана за съемку объектов ПВО

Жительница Крыма задержана за съемку объектов ПВО - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Жительница Крыма задержана за съемку объектов ПВО

Крымчанка задержана за передачу ГУР сведений об объектах российской ПВО, сообщили в ФСБ РФ. РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T09:33

2026-10-19T09:33

2026-10-19T09:43

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

госизмена

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Крымчанка задержана за передачу ГУР сведений об объектах российской ПВО, сообщили в ФСБ РФ.По заданию куратора женщина фотографировала и снимала объекты ПВО, расположенные в регионе. Собранные сведения она передавала иностранной спецслужбе.Отмечается, что данную информацию в дальнейшем могли использовать ВСУ для планирования нанесения ракетно-артиллерийских ударов.Крымчанка была задержана сотрудниками ФСБ России.Возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Женщина находится под стражей.Ранее сообщалось, что 50-летний житель Красноперекопского района Крыма пойдет под суд за передачу СБУ данных о военных объектах в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 летСнимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизменуУправляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена