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Жительница Бахчисарайского района пырнула ножом своего возлюбленного

Жительница Бахчисарайского района пырнула ножом своего возлюбленного - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Жительница Бахчисарайского района пырнула ножом своего возлюбленного

Жительница Бахчисарайского района пырнула ножом своего нетрезвого возлюбленного после угроз и оскорблений с его стороны из-за ревности. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T11:00

2026-10-19T11:00

2026-10-19T11:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Жительница Бахчисарайского района пырнула ножом своего нетрезвого возлюбленного после угроз и оскорблений с его стороны из-за ревности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.По данным пресс-службы, о госпитализации 34-летнего мужчины с ножевым ранением живота в полицию сообщили медики. В ходе расследования выяснилось, что потерпевший распивал спиртное дома у 35‑летней близкой знакомой, с которой поссорился на почве ревности. Фигурант вел себя агрессивно и оскорблял женщину в присутствии детей.Агрессивный мужчина покинул место происшествия, но по пути домой прохожая вызвала ему скорую. По заключению экспертов, здоровью мужчины причинен легкий вред. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поножовщина в бане и избиение палкой – в Крыму раскрыли сразу два громких делаВ Ленинградской деревне мужчина с ножом напал на постояльцев общежития"Ничего, кровью истекает": крымчанка ответит за пьяное убийство мужа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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