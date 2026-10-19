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Жителей Ленинского района Крыма предупредили о громких звуках
Жителей Ленинского района Крыма предупредили о громких звуках - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Жителей Ленинского района Крыма предупредили о громких звуках
В понедельник, 19 октября, во второй половине дня в Ленинском районе Крыма может быть громко. Об этом сообщили в правительстве Крыма со ссылкой на информацию... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T13:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В понедельник, 19 октября, во второй половине дня в Ленинском районе Крыма может быть громко. Об этом сообщили в правительстве Крыма со ссылкой на информацию районной администрации.Жителей и гостей района призвали не паниковать, а также воздержаться от посещения указанной территории.Отметим, что в прошлый понедельник, 12 октября, на Багеровском полигоне в Ленинском районе также проводился подрыв взрывоопасных предметов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отменяют особый противопожарный режимВ Крыму сотрудники МЧС спасали людей после "взрыва газа" в зданииВ Севастополе звуки взрывов - Развожаев объяснил причину
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крым, новости крыма, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, ленинский район
Жителей Ленинского района Крыма предупредили о громких звуках
В Ленинском районе Крыма 19 октября будут подрывать взрывоопасные предметы