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Житель Крыма пойдет под суд за оправдание терроризма
Житель Крыма пойдет под суд за оправдание терроризма - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Житель Крыма пойдет под суд за оправдание терроризма
Житель Крыма пойдет под суд за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T11:44
2026-10-19T11:44
2026-10-19T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Житель Крыма пойдет под суд за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.По данным надзорного ведомства, 25-летний житель Симферополя осенью 2024 года в одной из социальных сетей разместил комментарии, оправдывающие совершение терактов на территории России.Незаконную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил крупный штраф за оправдание терроризма в сетиВ Крыму арестовали жителя Алупки за призывы к терроризмуЖителю Фороса грозит 5 лет за призыв убивать русских
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Житель Крыма пойдет под суд за оправдание терроризма
Прокуратура: житель Крыма пойдет под суд за оправдание терроризма и призывы к экстремизму