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Житель Керчи хотел продать полкило каннабиса и получил срок
Житель Керчи хотел продать полкило каннабиса и получил срок - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Житель Керчи хотел продать полкило каннабиса и получил срок
53-летний рецидивист из Керчи пойдет в колонию за попытку продать почти полкилограмма каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T21:10
2026-10-19T21:10
2026-10-19T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. 53-летний рецидивист из Керчи пойдет в колонию за попытку продать почти полкилограмма каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным правоохранителей, ранее судимый за сбыт наркотиков фигурант после отбывания наказания выводов для не сделал и снова попытался продать запрещенные вещества. Для этого весной 2025 года он посадил в поле кусты конопли и стал за ними ухаживать.Осуществить задуманное не удалось, поскольку злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Суд приговорил виновного к семи годам исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 19-летняя девушка попалась с крупной партией "синтетики" – приговорНашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотикиВ Ялте полиция пресекла попытку сбыта крупной партии мефедрона
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прокуратура республики крым, наркотики, крым, новости крыма, происшествия, приговор
Житель Керчи хотел продать полкило каннабиса и получил срок
Прокуратура: житель Керчи получил срок за попытку продать почти полкило каннабиса