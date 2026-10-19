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Житель Керчи хотел продать полкило каннабиса и получил срок

Житель Керчи хотел продать полкило каннабиса и получил срок - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Житель Керчи хотел продать полкило каннабиса и получил срок

53-летний рецидивист из Керчи пойдет в колонию за попытку продать почти полкилограмма каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T21:10

2026-10-19T21:10

2026-10-19T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. 53-летний рецидивист из Керчи пойдет в колонию за попытку продать почти полкилограмма каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным правоохранителей, ранее судимый за сбыт наркотиков фигурант после отбывания наказания выводов для не сделал и снова попытался продать запрещенные вещества. Для этого весной 2025 года он посадил в поле кусты конопли и стал за ними ухаживать.Осуществить задуманное не удалось, поскольку злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Суд приговорил виновного к семи годам исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 19-летняя девушка попалась с крупной партией "синтетики" – приговорНашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотикиВ Ялте полиция пресекла попытку сбыта крупной партии мефедрона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, наркотики, крым, новости крыма, происшествия, приговор