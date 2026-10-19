https://crimea.ria.ru/20261019/zelenskiy-ne-khochet-zavershat-ukrainskiy-konflikt--tramp-1160341348.html

Зеленский не хочет завершать украинский конфликт – Трамп

Зеленский не хочет завершать украинский конфликт – Трамп - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Зеленский не хочет завершать украинский конфликт – Трамп

Владимир Зеленский не содействует завершению конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме. РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T23:09

2026-10-19T23:09

2026-10-19T23:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский не содействует завершению конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.Как отметил американский лидер, Зеленский должен был урегулировать конфликт давным-давно.По его словам, США делятся с Украиной разведданными, много ей дали, но взамен она "не дала ничего".Трамп добавил, что Россия в вопросе Украины "вела себя вполне адекватно и не предпринимала каких-либо значительных действий".Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В интервью NewsMax глава Белого дома также заявил, что Зеленский — "не тот человек, с которым нам стоит иметь дело". По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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дональд трамп, сша, политика, украина, владимир зеленский, россия, новости сво, новости