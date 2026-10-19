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"Здесь ребенок!": в затопленном Кореизе спасают людей из домов

"Здесь ребенок!": в затопленном Кореизе спасают людей из домов - РИА Новости Крым, 19.10.2026

"Здесь ребенок!": в затопленном Кореизе спасают людей из домов

В южнобережном поселке Кореиз эвакуированы пять человек, в том числе ребенок. Численность группировки по ликвидации последствий паводка увеличена до 160... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T17:54

2026-10-19T17:54

2026-10-19T18:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В южнобережном поселке Кореиз эвакуированы пять человек, в том числе ребенок. Численность группировки по ликвидации последствий паводка увеличена до 160 человек, на месте работает межведомственный оперштаб под руководством руководителя Главного управления МЧС России по Крыму Аркадия Ожигина. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка ведомства.По данным ведомства, основная работа сосредоточена на трех участках. На улице Родниковая на двух участках спасатели и сотрудники администрации перенаправляют русло реки с помощью трактора и мешков с песком. На одном из участков возводится насыпная дамба.На улице Токмаковых, где разрушена подпорная стена, спасателями очищают дорожное полотно. Движение транспорта на данном участке перекрыто.На базе одной из местных гостиниц открыт пункт временного размещения. Всего эвакуированы пять человек, в том числе ребенок."Среди эвакуированных – ребенок, девочка возрастом около 10-11 лет. Ей оказана помощь спасателями МЧС России при помощи веревочной переправы", - уточнили в главке.В ведомстве также отметили, что работу спасателей осложняют продолжающийся дождь и сильный ветер до 21 м/с.Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учан-Су разбушевался: маршрут к самому красивому водопаду Крыма закрытПоток несется с гор - в Кореизе спасатели ликвидируют последствия непогодыАвария обесточила десяток населенных пунктов в Крыму

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https://crimea.ria.ru/20261019/potok-nesetsya-s-gor---v-koreize-spasateli-likvidiruyut-posledstviya-nepogody-1160327814.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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