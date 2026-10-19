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Юная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Юная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису
Юная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Юная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису
Юная спортсменка из Крыма София Богдан одержала победу во всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди детей до 12 лет, которые проходили в Казани с РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T20:20
2026-10-19T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Юная спортсменка из Крыма София Богдан одержала победу во всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди детей до 12 лет, которые проходили в Казани с 15 по 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба минспорта республики.Юная теннисистка продемонстрировала отличную подготовку, тактическое мастерство и настоящий спортивный характер, отмечают в минспорта. Турнир объединил 165 юных спортсменов из 27 регионов России.Россиянка Элизабет Абраамян ранее завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису. Это первая в истории победа спортсменки из РФ на турнире в одиночном разряде по данному виду спорта, сообщали накануне в Олимпийском комитете России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга РоссииВ Крыму обозначили приоритетные виды спортаТеннисист из Крыма стал победителем "Кубка Защитников Отечества"
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крым, новости крыма, спорт, дети, соревнования
Юная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису

Юная спортсменка из Крыма взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису

20:20 19.10.2026
 
© МинспортЮные крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису
Юные крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису
© Минспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Юная спортсменка из Крыма София Богдан одержала победу во всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди детей до 12 лет, которые проходили в Казани с 15 по 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба минспорта республики.

"Республику Крым на соревнованиях представила девятилетняя София Богдан из Симферополя. Уверенно преодолев групповой этап и основную сетку турнира, в финале София одержала победу над соперницей из Казани", - говорится в сообщении.

Юная теннисистка продемонстрировала отличную подготовку, тактическое мастерство и настоящий спортивный характер, отмечают в минспорта. Турнир объединил 165 юных спортсменов из 27 регионов России.
Россиянка Элизабет Абраамян ранее завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису. Это первая в истории победа спортсменки из РФ на турнире в одиночном разряде по данному виду спорта, сообщали накануне в Олимпийском комитете России.
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