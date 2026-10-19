https://crimea.ria.ru/20261019/yunaya-krymchanka-vzyala-zoloto-vserossiyskogo-turnira-po-nastolnomu-tennisu-1160312984.html

Юная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису

Юная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Юная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису

Юная спортсменка из Крыма София Богдан одержала победу во всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди детей до 12 лет, которые проходили в Казани с РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T20:20

2026-10-19T20:20

2026-10-19T20:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Юная спортсменка из Крыма София Богдан одержала победу во всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди детей до 12 лет, которые проходили в Казани с 15 по 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба минспорта республики.Юная теннисистка продемонстрировала отличную подготовку, тактическое мастерство и настоящий спортивный характер, отмечают в минспорта. Турнир объединил 165 юных спортсменов из 27 регионов России.Россиянка Элизабет Абраамян ранее завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису. Это первая в истории победа спортсменки из РФ на турнире в одиночном разряде по данному виду спорта, сообщали накануне в Олимпийском комитете России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга РоссииВ Крыму обозначили приоритетные виды спортаТеннисист из Крыма стал победителем "Кубка Защитников Отечества"

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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