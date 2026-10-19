https://crimea.ria.ru/20261019/yunaya-krymchanka-vzyala-zoloto-vserossiyskogo-turnira-po-nastolnomu-tennisu-1160312984.html
Юная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису
Юная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Юная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису
Юная спортсменка из Крыма София Богдан одержала победу во всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди детей до 12 лет, которые проходили в Казани с РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T20:20
2026-10-19T20:20
2026-10-19T20:20
крым
новости крыма
спорт
дети
соревнования
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/13/1160312871_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_54fbf87bcbe060f1f2df38ee0ea95932.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Юная спортсменка из Крыма София Богдан одержала победу во всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди детей до 12 лет, которые проходили в Казани с 15 по 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба минспорта республики.Юная теннисистка продемонстрировала отличную подготовку, тактическое мастерство и настоящий спортивный характер, отмечают в минспорта. Турнир объединил 165 юных спортсменов из 27 регионов России.Россиянка Элизабет Абраамян ранее завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису. Это первая в истории победа спортсменки из РФ на турнире в одиночном разряде по данному виду спорта, сообщали накануне в Олимпийском комитете России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга РоссииВ Крыму обозначили приоритетные виды спортаТеннисист из Крыма стал победителем "Кубка Защитников Отечества"
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/13/1160312871_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_e51b121a85ed77a15f2b3249518fb59f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, спорт, дети, соревнования
Юная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису
Юная спортсменка из Крыма взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису