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Взрывы прогремели в Киеве - повреждено метро

Взрывы прогремели в Киеве - повреждено метро - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Взрывы прогремели в Киеве - повреждено метро

В Киеве ночью гремели взрывы, повреждено метро. Об этом сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T06:14

2026-10-19T06:14

2026-10-19T06:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Киеве ночью гремели взрывы, повреждено метро. Об этом сообщают местные власти и СМИ."В Киеве прогремели взрывы", - говорится в публикации в Telegram канала "Общественное".По информации Киевской городской гражданской администрации, в городе повреждена наземная станция метрополитена, а также пути и кабельная сеть, сообщили в КГГА. Как уточнил мэр украинский столицы Виталий Кличко, повреждена одна из станций метро на левом берегу. Также из-за попадания обломков произошел разрыв ходовой и контактной рельсов.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.Взрывы также звучали в Луцке, Ровно и Днепре.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины.Российский лидер поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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