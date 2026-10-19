https://crimea.ria.ru/20261019/vzryvy-progremeli-v-kieve---povrezhdeno-metro-1160306747.html
Взрывы прогремели в Киеве - повреждено метро
Взрывы прогремели в Киеве - повреждено метро - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Взрывы прогремели в Киеве - повреждено метро
В Киеве ночью гремели взрывы, повреждено метро. Об этом сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T06:14
2026-10-19T06:14
2026-10-19T06:19
киев
удары по украине
взрыв
украина
новости
виталий кличко
новости сво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/1d/1157250427_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3917fdf3565e67c44e3522fe9a4675f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Киеве ночью гремели взрывы, повреждено метро. Об этом сообщают местные власти и СМИ."В Киеве прогремели взрывы", - говорится в публикации в Telegram канала "Общественное".По информации Киевской городской гражданской администрации, в городе повреждена наземная станция метрополитена, а также пути и кабельная сеть, сообщили в КГГА. Как уточнил мэр украинский столицы Виталий Кличко, повреждена одна из станций метро на левом берегу. Также из-за попадания обломков произошел разрыв ходовой и контактной рельсов.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.Взрывы также звучали в Луцке, Ровно и Днепре.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины.Российский лидер поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261018/na-ukraine-nastupil-blekaut-1160295254.html
киев
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/1d/1157250427_90:0:1050:720_1920x0_80_0_0_3e84c04763fd60ca5ee2ceda0fcdf019.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, удары по украине, взрыв, украина, новости, виталий кличко, новости сво
Взрывы прогремели в Киеве - повреждено метро
В Киеве и ряде городов Украины прогремели взрывы
06:14 19.10.2026 (обновлено: 06:19 19.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Киеве ночью гремели взрывы, повреждено метро. Об этом сообщают местные власти и СМИ.
"В Киеве прогремели взрывы", - говорится в публикации в Telegram канала "Общественное".
По информации Киевской городской гражданской администрации, в городе повреждена наземная станция метрополитена, а также пути и кабельная сеть, сообщили в КГГА.
"Утром движение поездов будет начато между станциями "Академгородок" – "Дарница" согласно графику. Наземные станции "Черниговская" и "Лесная" будут временно закрыты на вход и выход", - сообщили в КГГА.
Как уточнил мэр украинский столицы Виталий Кличко, повреждена одна из станций метро на левом берегу. Также из-за попадания обломков произошел разрыв ходовой и контактной рельсов.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.
Взрывы также звучали в Луцке, Ровно и Днепре.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов
по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины.
Российский лидер поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам Украины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.