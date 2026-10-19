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Выговоры и служебная проверка: ситуация в Севастополе после мусорного коллапса - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Выговоры и служебная проверка: ситуация в Севастополе после мусорного коллапса
Выговоры и служебная проверка: ситуация в Севастополе после мусорного коллапса - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Выговоры и служебная проверка: ситуация в Севастополе после мусорного коллапса
В Севастополе начали служебную проверку из-за возникшего ранее мусорного коллапса. Исполняющему обязанности заместителя губернатора Максиму Ковалеву объявлен... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T17:45
2026-10-19T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе начали служебную проверку из-за возникшего ранее мусорного коллапса. Исполняющему обязанности заместителя губернатора Максиму Ковалеву объявлен выговор. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в правительстве.Днем 15 октября в Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. Вечером губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в течение четверга на полигон с мусорных площадок вывезли почти 377 тонн мусора. 16 октября сообщалось, что вывезено уже 575 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО).В ходе совещания и.о. заместителя губернатора Максим Ковалев доложил, что вывоз отходов по всему городу восстановлен и осуществляется в штатном режиме.Губернатор назвал возникшую ситуацию недопустимой. Финансовые проблемы регионального оператора и перевозчиков необходимо решать, но они не могут становиться причиной мусорного коллапса в городе, подчеркнул Развожаев. Такие риски нужно выявлять заранее.Также глава региона попросил прокурора Севастополя Андрея Шевцова дать правовую оценку действиям подрядчика, которые выглядели как шантаж, и всем обстоятельствам произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе КрымаВывоз мусора: что нельзя выбрасывать в бакиКогда достроят и запустят в работу экотехнопарки в Крыму
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мусор, михаил развожаев
Выговоры и служебная проверка: ситуация в Севастополе после мусорного коллапса

В Севастополе проводят служебную проверку из-за мусорного коллапса

17:45 19.10.2026
 
© Правительство СевастополяВывоз мусора в Севастополе
Вывоз мусора в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе начали служебную проверку из-за возникшего ранее мусорного коллапса. Исполняющему обязанности заместителя губернатора Максиму Ковалеву объявлен выговор. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в правительстве.
Днем 15 октября в Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. Вечером губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в течение четверга на полигон с мусорных площадок вывезли почти 377 тонн мусора. 16 октября сообщалось, что вывезено уже 575 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО).
В ходе совещания и.о. заместителя губернатора Максим Ковалев доложил, что вывоз отходов по всему городу восстановлен и осуществляется в штатном режиме.
Губернатор назвал возникшую ситуацию недопустимой. Финансовые проблемы регионального оператора и перевозчиков необходимо решать, но они не могут становиться причиной мусорного коллапса в городе, подчеркнул Развожаев. Такие риски нужно выявлять заранее.
"Объявил Максиму Владимировичу выговор за мусорный коллапс. Поручил провести служебную проверку по всей цепочке — включая муниципалитеты — и установить, кто и на каком этапе допустил сбой", - написал в своем канале в МАКС губернатор.
Также глава региона попросил прокурора Севастополя Андрея Шевцова дать правовую оценку действиям подрядчика, которые выглядели как шантаж, и всем обстоятельствам произошедшего.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМусорМихаил Развожаев
 
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