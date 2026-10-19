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ВСУ ударили по ритуальному кортежу в ЛНР – три человека погибли - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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ВСУ ударили по ритуальному кортежу в ЛНР – три человека погибли
ВСУ ударили по ритуальному кортежу в ЛНР – три человека погибли - РИА Новости Крым, 19.10.2026
ВСУ ударили по ритуальному кортежу в ЛНР – три человека погибли
В понедельник украинские боевики ударили по ритуальному автомобилю в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате атаки три человека погибли, сообщил глава РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T17:12
2026-10-19T17:12
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
новости
новые регионы россии
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В понедельник украинские боевики ударили по ритуальному автомобилю в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате атаки три человека погибли, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Также в Славяносербском муниципальном округе на участке дороги Лисичанск — Луганск БПЛА нанес удар по грузовой машине, пострадал водитель. При повторной атаке на этом же участке ранение получил 27-летний мужчина.Кроме того, рано утром ВФУ нанесли удары по жилым домам в городе Алмазная Стахановского округа. В Новоайдарском, Сватовском и Троицком муниципальных округах поврежден транспорт, коммунальная и гражданская инфраструктура.По информации Пасечника, силами ПВО и МОГ над территорией республики уничтожено около 70 воздушных целей.Вечером в пятницу Леонид Пасечник сообщал, что дрон ВСУ ударил по автобусу на участке дороги Новоайдар – Счастье. Погиб водитель и 10 пассажиров пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по мирным жителям в ЛНР – один человек погиб и 12 раненыВ ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили раненияАтака на ЛНР: под ударами Киева погибли и ранены взрослые и ребенок
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, новые регионы россии, происшествия
ВСУ ударили по ритуальному кортежу в ЛНР – три человека погибли

Три человека погибли в ЛНР из-за удара ВСУ по ритуальному автомобилю

17:12 19.10.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В понедельник украинские боевики ударили по ритуальному автомобилю в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате атаки три человека погибли, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"На автодороге в городском округе город Первомайск неонацисты цинично ударили по автомобилю ритуальной службы, который перевозил умершего человека. В результате атаки погибли три человека", - написал в своем канале в МАКС Пасечник.
Также в Славяносербском муниципальном округе на участке дороги Лисичанск — Луганск БПЛА нанес удар по грузовой машине, пострадал водитель. При повторной атаке на этом же участке ранение получил 27-летний мужчина.
Кроме того, рано утром ВФУ нанесли удары по жилым домам в городе Алмазная Стахановского округа. В Новоайдарском, Сватовском и Троицком муниципальных округах поврежден транспорт, коммунальная и гражданская инфраструктура.
По информации Пасечника, силами ПВО и МОГ над территорией республики уничтожено около 70 воздушных целей.
Вечером в пятницу Леонид Пасечник сообщал, что дрон ВСУ ударил по автобусу на участке дороги Новоайдар – Счастье. Погиб водитель и 10 пассажиров пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникНовостиНовые регионы РоссииПроисшествия
 
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