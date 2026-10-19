https://crimea.ria.ru/20261019/vsu-udarili-po-ritualnomu-kortezhu-v-lnr--tri-cheloveka-pogibli-1160329737.html

ВСУ ударили по ритуальному кортежу в ЛНР – три человека погибли

ВСУ ударили по ритуальному кортежу в ЛНР – три человека погибли - РИА Новости Крым, 19.10.2026

ВСУ ударили по ритуальному кортежу в ЛНР – три человека погибли

В понедельник украинские боевики ударили по ритуальному автомобилю в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате атаки три человека погибли, сообщил глава РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T17:12

2026-10-19T17:12

2026-10-19T17:12

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости

новые регионы россии

происшествия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653613_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3b8f8f7517f5eccda52d623e5c6281ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В понедельник украинские боевики ударили по ритуальному автомобилю в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате атаки три человека погибли, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Также в Славяносербском муниципальном округе на участке дороги Лисичанск — Луганск БПЛА нанес удар по грузовой машине, пострадал водитель. При повторной атаке на этом же участке ранение получил 27-летний мужчина.Кроме того, рано утром ВФУ нанесли удары по жилым домам в городе Алмазная Стахановского округа. В Новоайдарском, Сватовском и Троицком муниципальных округах поврежден транспорт, коммунальная и гражданская инфраструктура.По информации Пасечника, силами ПВО и МОГ над территорией республики уничтожено около 70 воздушных целей.Вечером в пятницу Леонид Пасечник сообщал, что дрон ВСУ ударил по автобусу на участке дороги Новоайдар – Счастье. Погиб водитель и 10 пассажиров пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по мирным жителям в ЛНР – один человек погиб и 12 раненыВ ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили раненияАтака на ЛНР: под ударами Киева погибли и ранены взрослые и ребенок

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, новые регионы россии, происшествия