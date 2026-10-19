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Во Франции вводят комендантский час из-за беспорядков
Во Франции вводят комендантский час из-за беспорядков - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Во Франции вводят комендантский час из-за беспорядков
В некоторых районах Франции вводят частичный комендантский час на фоне охвативших страну беспорядков, пишет РИА новости со ссылкой на премьер-министра Франции... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T14:11
2026-10-19T14:11
2026-10-19T14:11
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комендантский час
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В некоторых районах Франции вводят частичный комендантский час на фоне охвативших страну беспорядков, пишет РИА новости со ссылкой на премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню.По его словам, мера будет действовать в центрах некоторых городов Франции из-за беспорядков.В субботу по всей Франции прошли масштабные акции протеста против удорожания стоимости жизни и повышения цен. Они сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, беспорядками, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины, поджигала остановки общественного транспорта и автомобили. Для разгона погромщиков полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщал, что полиция задержала 1,8 тысячи человек. Свыше 500 правоохранителей и пожарных пострадали. Всего участие в манифестациях приняли 550 тысяч человек, из которых 110 тысяч - в Париже.Ущерб, нанесенный торговым точкам во Франции в результате массовых беспорядков, составит сотни миллионов евро.2 октября свыше 560 учреждений образования во Франции были повреждены в результате массовых протестов старшеклассников, сообщали местные СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнениеИталия приостановила Шенген с Испанией из-за наплыва мигрантов - СМИБеспорядки во Франции: протестующие вошли на территорию минфина
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франция, беспорядки во франции, новости, в мире, комендантский час
Во Франции вводят комендантский час из-за беспорядков
Во Франции начали вводить частичный комендантский час на фоне беспорядков