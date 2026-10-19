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В Ялте из-за непогоды школьники могут остаться дома - власти - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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В Ялте из-за непогоды школьники могут остаться дома - власти
В Ялте из-за непогоды школьники могут остаться дома - власти - РИА Новости Крым, 19.10.2026
В Ялте из-за непогоды школьники могут остаться дома - власти
В Ялте из-за непогоды школьникам разрешили остаться дома, это не будет считаться прогулом. Об этом утром в понедельник сообщил замглавы администрации города... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T07:33
2026-10-19T07:33
ялта
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школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Ялте из-за непогоды школьникам разрешили остаться дома, это не будет считаться прогулом. Об этом утром в понедельник сообщил замглавы администрации города Ренард Кутковский.При это он уточнил, что школы и детские сады работают в штатном режиме.В Крыму в понедельник продолжатся сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды, предупредили ранее в республиканском главке МЧС России. Действует экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ялта, крым, новости крыма, штормовое предупреждение, погода в крыму, школа
В Ялте из-за непогоды школьники могут остаться дома - власти

В Ялте пропуск школы из-за непогоды не будет считаться прогулом - власти

07:33 19.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТучи над Ялтой
Тучи над Ялтой - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Ялте из-за непогоды школьникам разрешили остаться дома, это не будет считаться прогулом. Об этом утром в понедельник сообщил замглавы администрации города Ренард Кутковский.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями решение о посещении ребенком образовательной организации вы принимаете самостоятельно, учитывая безопасность дороги и погодные условия по месту проживания. Отсутствие ребенка в этот день не будет считаться прогулом", - написал он в своем канале в МАКС.
При это он уточнил, что школы и детские сады работают в штатном режиме.
В Крыму в понедельник продолжатся сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды, предупредили ранее в республиканском главке МЧС России. Действует экстренное предупреждение.
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