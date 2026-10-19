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В услуги крымских санаториев должны войти программы здорового долголетия - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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В услуги крымских санаториев должны войти программы здорового долголетия
В услуги крымских санаториев должны войти программы здорового долголетия - РИА Новости Крым, 19.10.2026
В услуги крымских санаториев должны войти программы здорового долголетия
Активному долголетию в данное время уделяют большое внимание в России и в Крыму. Внедрение этого тренда возможно на базе санаторных организаций полуострова, для РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T09:03
2026-10-19T09:03
крым
санатории крыма
оздоровление в крыму
общество
мнения
владислав буря
туризм в крыму
внутренний туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Активному долголетию в данное время уделяют большое внимание в России и в Крыму. Внедрение этого тренда возможно на базе санаторных организаций полуострова, для этого нужно адаптировать уже существующие традиционные программы оздоровления. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря."У нас огромное количество возможностей – природных лечебных факторов и климатических условий, а также много санаториев. У нас есть хорошие специалисты, есть опыт и т.д. Мы способны запускать хорошие продукты в контексте активного или здорового долголетия", - отметил он.Эксперт пояснил, что здоровое долголетие должно включать три основных направления – качественную диагностику, формирование привычек здорового образа жизни и непосредственно оздоровительные процедуры.По мнению Владислава Бури, на территории Крыма программы здорового долголетия только формируются. Однако уже существующие классические модели оздоровления местных санаториев вполне могут быть переформатированы для этой задачи."Если мы посмотрим, что программа здорового долголетия состоит из тех же процедур, как в любом санатории, то, по большому счету, любая санаторно-курортная программа в любом санатории Крыма может считаться программой здорового долголетия", - подчеркнул он.В то же время, считает собеседник, при реализации задуманного проекта следует учитывать его доступность для туристов с разным достатком."Большинству наших санаториев надо смотреть не столько в сторону программ здорового или активного долголетия, а в сторону формирования ценности уже существующих продуктов. Ничто не мешает любому из работающих в Крыму санаториев назвать оздоровительную программу программой здорового долголетия и начинать ее продавать. Но перед этим понять, какую ценность он в нее "завернет" и предоставит, особенно молодому поколению, которое в отсутствии явных проблем со здоровьем пока этот продукт воспринимает как ненужный", - сказал он.Программы же, адаптированные под тренд здорового долголетия, отметил специалист, могут быть различной направленности."Кто-то может предложить инновационную диагностику OligoScan, а кто-то - просто развернутый анализ крови, кто-то может предложить классическую магнитотерапию, а кто-то - магнитно-ядерную, кто-то может предложить классическую механотерапию, а кто-то - работу на современных стабилоплатформах. Все зависит от конкретного санатория, его финансовых и кадровых возможностей", - заключил Владислав Буря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центры медицины здорового долголетия создадут в КрымуПомогать другому – это жизнь: как молодежь Крыма поддерживает пожилых людейСанаторное лечение в Крыму: в тренде активное долголетие
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крым, санатории крыма, оздоровление в крыму, общество, мнения, владислав буря, туризм в крыму, внутренний туризм, туризм
В услуги крымских санаториев должны войти программы здорового долголетия

В Крыму санатории могут внедрять тренд здорового долголетия на базе классических программ

09:03 19.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГрязелечение в крымских санаториях
Грязелечение в крымских санаториях - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Активному долголетию в данное время уделяют большое внимание в России и в Крыму. Внедрение этого тренда возможно на базе санаторных организаций полуострова, для этого нужно адаптировать уже существующие традиционные программы оздоровления. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
"У нас огромное количество возможностей – природных лечебных факторов и климатических условий, а также много санаториев. У нас есть хорошие специалисты, есть опыт и т.д. Мы способны запускать хорошие продукты в контексте активного или здорового долголетия", - отметил он.
Эксперт пояснил, что здоровое долголетие должно включать три основных направления – качественную диагностику, формирование привычек здорового образа жизни и непосредственно оздоровительные процедуры.
"Это нужно собрать в единую программу. Плюс нужны научные разработки, ведь постоянно появляется новое медицинское оборудование, а условия прохождения санаторно-курортного лечения меняются – люди приезжают на гораздо меньшее количество времени, чем раньше. То есть надо адаптировать современные физиотерапевтические методики к коротким срокам пребывания", - обратил внимание специалист.
По мнению Владислава Бури, на территории Крыма программы здорового долголетия только формируются. Однако уже существующие классические модели оздоровления местных санаториев вполне могут быть переформатированы для этой задачи.
"Если мы посмотрим, что программа здорового долголетия состоит из тех же процедур, как в любом санатории, то, по большому счету, любая санаторно-курортная программа в любом санатории Крыма может считаться программой здорового долголетия", - подчеркнул он.
В то же время, считает собеседник, при реализации задуманного проекта следует учитывать его доступность для туристов с разным достатком.
"Большинству наших санаториев надо смотреть не столько в сторону программ здорового или активного долголетия, а в сторону формирования ценности уже существующих продуктов. Ничто не мешает любому из работающих в Крыму санаториев назвать оздоровительную программу программой здорового долголетия и начинать ее продавать. Но перед этим понять, какую ценность он в нее "завернет" и предоставит, особенно молодому поколению, которое в отсутствии явных проблем со здоровьем пока этот продукт воспринимает как ненужный", - сказал он.
Программы же, адаптированные под тренд здорового долголетия, отметил специалист, могут быть различной направленности.
"Кто-то может предложить инновационную диагностику OligoScan, а кто-то - просто развернутый анализ крови, кто-то может предложить классическую магнитотерапию, а кто-то - магнитно-ядерную, кто-то может предложить классическую механотерапию, а кто-то - работу на современных стабилоплатформах. Все зависит от конкретного санатория, его финансовых и кадровых возможностей", - заключил Владислав Буря.
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