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В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги

В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги - РИА Новости Крым, 19.10.2026

В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги

В Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины, экстренные службы устраняют последствия непогоды. Об этом сообщили в МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T07:16

2026-10-19T07:16

2026-10-19T07:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины, экстренные службы устраняют последствия непогоды. Об этом сообщили в МЧС России по городу.Как рассказали в министерстве, сотрудники за сутки семь раз выезжали на сообщения о падении насаждений. "В районе улиц Хрусталева и Николая Музыки сотрудники аварийно-спасательной части МЧС распилили и убрали деревья, поваленные ветром на легковые автомобили. В районе Камышового шоссе от упавшего дерева дорогу освободили сотрудники 6 пожарно-спасательной части чрезвычайного ведомства", - говорится в сообщении.Кроме того, в центре города сотрудники ведомства укрепляли и демонтировали представляющие угрозу металлические конструкции. При происшествиях никто не пострадал, уточнили в МЧС.В Севастополе в понедельник также ожидаются очень сильный дождь и штормовой ветер, предупредили в региональном управлении МЧС России.Спасатели просят не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередачи, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. Также спасатели просят воздержаться от выхода в море и горнолесную местность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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