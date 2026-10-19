Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261019/v-sevastopole-shtormovoy-veter-povalil-derevya-na-mashiny-i-dorogi-1160307641.html
В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги - РИА Новости Крым, 19.10.2026
В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
В Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины, экстренные службы устраняют последствия непогоды. Об этом сообщили в МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T07:16
2026-10-19T07:16
севастополь
новости севастополя
мчс севастополя
погода в крыму
штормовое предупреждение
происшествия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/13/1160307849_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_468ad19b0f5ec141ca810f67977eb5f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины, экстренные службы устраняют последствия непогоды. Об этом сообщили в МЧС России по городу.Как рассказали в министерстве, сотрудники за сутки семь раз выезжали на сообщения о падении насаждений. "В районе улиц Хрусталева и Николая Музыки сотрудники аварийно-спасательной части МЧС распилили и убрали деревья, поваленные ветром на легковые автомобили. В районе Камышового шоссе от упавшего дерева дорогу освободили сотрудники 6 пожарно-спасательной части чрезвычайного ведомства", - говорится в сообщении.Кроме того, в центре города сотрудники ведомства укрепляли и демонтировали представляющие угрозу металлические конструкции. При происшествиях никто не пострадал, уточнили в МЧС.В Севастополе в понедельник также ожидаются очень сильный дождь и штормовой ветер, предупредили в региональном управлении МЧС России.Спасатели просят не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередачи, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. Также спасатели просят воздержаться от выхода в море и горнолесную местность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/13/1160307849_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d44df1d7b800318266dd5298d7d9b2d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, погода в крыму, штормовое предупреждение, происшествия
В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги

В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги - МЧС

07:16 19.10.2026
 
© МЧС СевастополяВ Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
© МЧС Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины, экстренные службы устраняют последствия непогоды. Об этом сообщили в МЧС России по городу.
Как рассказали в министерстве, сотрудники за сутки семь раз выезжали на сообщения о падении насаждений.
"В районе улиц Хрусталева и Николая Музыки сотрудники аварийно-спасательной части МЧС распилили и убрали деревья, поваленные ветром на легковые автомобили. В районе Камышового шоссе от упавшего дерева дорогу освободили сотрудники 6 пожарно-спасательной части чрезвычайного ведомства", - говорится в сообщении.
© МЧС СевастополяВ Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
© МЧС Севастополя
В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
Кроме того, в центре города сотрудники ведомства укрепляли и демонтировали представляющие угрозу металлические конструкции. При происшествиях никто не пострадал, уточнили в МЧС.
© МЧС СевастополяВ Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
© МЧС Севастополя
В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
В Севастополе в понедельник также ожидаются очень сильный дождь и штормовой ветер, предупредили в региональном управлении МЧС России.
Спасатели просят не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередачи, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. Также спасатели просят воздержаться от выхода в море и горнолесную местность.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяМЧС СевастополяПогода в КрымуШтормовое предупреждениеПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:0212 происшествий: в пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбы
09:48В Крыму утвердили порядок субсидирования работодателей за простой в период ЧС
09:33Жительница Крыма задержана за съемку объектов ПВО
09:17В России число многодетных семей выросло на 30% за три года
09:03В услуги крымских санаториев должны войти программы здорового долголетия
08:50Полторы сотни беспилотников ВСУ сбиты над регионами России
08:46В ряде районов Крыма не будет воды из-за аварии на сетях
08:34В Киеве поражены военные предприятия и дата-центр
08:27Где в Крыму купить бензин и дизтопливо в понедельник
08:18Крым и Севастополь улучшили показатели научно-технологического развития
08:14Два города и район на севере Крыма на день остались без света
08:06Банду похитителей выплат у участников СВО раскрыли в России
07:58Часть Большой Ялты обесточена
07:53Германия исчерпала ресурсы для поддержки ПВО Украины
07:40В Евпатории с маршрута снимают трамваи из-за подтопления путей
07:33В Ялте из-за непогоды школьники могут остаться дома - власти
07:16В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
06:52Глобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнение
06:39В России будут мониторить качество социальных услуг и условия труда
06:34Новости Крыма - главное на утро 19 октября
Лента новостейМолния