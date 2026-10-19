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В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги - РИА Новости Крым, 19.10.2026
В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
В Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины, экстренные службы устраняют последствия непогоды. Об этом сообщили в МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T07:16
2026-10-19T07:16
2026-10-19T07:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины, экстренные службы устраняют последствия непогоды. Об этом сообщили в МЧС России по городу.Как рассказали в министерстве, сотрудники за сутки семь раз выезжали на сообщения о падении насаждений. "В районе улиц Хрусталева и Николая Музыки сотрудники аварийно-спасательной части МЧС распилили и убрали деревья, поваленные ветром на легковые автомобили. В районе Камышового шоссе от упавшего дерева дорогу освободили сотрудники 6 пожарно-спасательной части чрезвычайного ведомства", - говорится в сообщении.Кроме того, в центре города сотрудники ведомства укрепляли и демонтировали представляющие угрозу металлические конструкции. При происшествиях никто не пострадал, уточнили в МЧС.В Севастополе в понедельник также ожидаются очень сильный дождь и штормовой ветер, предупредили в региональном управлении МЧС России.Спасатели просят не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередачи, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. Также спасатели просят воздержаться от выхода в море и горнолесную местность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, погода в крыму, штормовое предупреждение, происшествия
В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины, экстренные службы устраняют последствия непогоды. Об этом сообщили в МЧС России по городу.
Как рассказали в министерстве, сотрудники за сутки семь раз выезжали на сообщения о падении насаждений.
"В районе улиц Хрусталева и Николая Музыки сотрудники аварийно-спасательной части МЧС распилили и убрали деревья, поваленные ветром на легковые автомобили. В районе Камышового шоссе от упавшего дерева дорогу освободили сотрудники 6 пожарно-спасательной части чрезвычайного ведомства", - говорится в сообщении.
Кроме того, в центре города сотрудники ведомства укрепляли и демонтировали представляющие угрозу металлические конструкции. При происшествиях никто не пострадал, уточнили в МЧС.
В Севастополе в понедельник также ожидаются очень сильный дождь и штормовой ветер, предупредили в региональном управлении МЧС России.
Спасатели просят не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередачи, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. Также спасатели просят воздержаться от выхода в море и горнолесную местность.
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